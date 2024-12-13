Automobil-Marketing-Videoersteller für Autohäuser & Marken

Erstellen Sie atemberaubende Automobil-Marketing-Videos mit AI-Avataren, um mehr Käufer anzuziehen und den Verkauf effektiv zu steigern.

Stellen Sie sich ein 1-minütiges technisches Erklärvideo vor, das für Servicetechniker in Autohäusern erstellt wurde und die fortschrittlichen Diagnosefunktionen eines neuen Fahrzeugsystems detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte sauber und präzise sein, mit detaillierten Grafiken und klaren On-Screen-Texten, ergänzt durch eine informative, professionelle AI-generierte Sprachübertragung. Dieses Video nutzt HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion, um technische Dokumentationen nahtlos in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln und komplexe Informationen zugänglich zu machen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges dynamisches Präsentationsvideo, das sich an Marketing-Spezialisten in der Automobilbranche richtet und zeigt, wie atemberaubende virtuelle Showroom-Erlebnisse für bestimmte Fahrzeugmodelle erstellt werden können. Der visuelle und akustische Stil sollte elegant und energiegeladen sein, mit einem Fokus auf nahtlose Kamerabewegungen und einem mitreißenden Soundtrack, der die Ästhetik des Autos hervorhebt. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen" für eine schnelle Produktion und die "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um eine optimale Darstellung auf verschiedenen digitalen Plattformen zu gewährleisten und die `Fahrzeugvermarktung` zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges `personalisiertes Video`, das für Verkaufsprofis in der Automobilbranche entwickelt wurde und spezifische Kundenanfragen zu den einzigartigen Merkmalen eines neuen Autos anspricht. Der Ton sollte ansprechend und freundlich sein, mit einem realistischen `AI-Avatar`, der direkt mit dem Zuschauer spricht und maßgeschneiderte Antworten bietet. Dieser Vorschlag betont HeyGens "AI-Avatare" und "Sprachübertragungserzeugung", um maßgeschneiderte, skalierbare Videonachrichten zu produzieren, die sich wirklich persönlich anfühlen und stärkere Kundenverbindungen fördern.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein detailliertes 1-minütiges 30-sekündiges Anleitungsvideo, das sich an Gebrauchtwagen-Inventar-Manager richtet und den Prozess der Vorbereitung eines Fahrzeugs für die Online-Präsentation veranschaulicht, von der `Fahrzeughintergrundentfernung` bis zur endgültigen Präsentation. Der visuelle Stil sollte praktisch und instruktiv sein, mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und klaren Demonstrationen, während der Ton prägnant und leicht verständlich bleibt. Nutzen Sie HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" für B-Roll-Material und "Untertitel/Beschriftungen", um Klarheit und Zugänglichkeit zu gewährleisten und die Erstellung hochwertiger `Automobilvideos` zu optimieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Automobil-Marketing-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Automobil-Marketing-Videos, die Ihr Publikum fesseln und Ihre Fahrzeuge mit unserer intuitiven Plattform präsentieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder generieren Sie aus Text
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Reihe von fahrzeugspezifischen Videovorlagen oder erstellen Sie Ihr Video sofort aus einem Skript mit unserer Text-to-Video-Funktion.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Automobilmedien hinzu
Laden Sie Ihr Fahrzeugmaterial und Ihre Bilder hoch oder wählen Sie relevante Visualisierungen aus unserer umfassenden Medienbibliothek, um Ihr Inventar hervorzuheben.
3
Step 3
Erzeugen Sie professionelle Sprachübertragungen
Erstellen Sie überzeugende Erzählungen für Ihre Automobilvideos mit unserer AI-gestützten Sprachübertragungserzeugung, ideal zum Erklären von Funktionen oder Verkaufsaktionen.
4
Step 4
Fügen Sie Untertitel hinzu und teilen Sie
Fügen Sie automatisch genaue Untertitel hinzu, um Reichweite und Engagement zu verbessern. Teilen Sie dann Ihr hochwertiges Video ganz einfach direkt von der Plattform aus auf Social-Media-Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenreferenzen aus der Automobilbranche

.

Verwandeln Sie positive Kundenerfahrungen in überzeugende Videoreferenzen, um Vertrauen aufzubauen und neue Autokäufer anzuziehen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Automobil-Marketing-Videos?

HeyGens AI-gestützte Bearbeitung vereinfacht die Erstellung ansprechender Automobilvideos. Sie können mit der Text-to-Video-Funktion und anpassbaren Videovorlagen ganz einfach professionellen Inhalt aus einem einfachen Skript generieren, perfekt für das Marketing Ihres Autohauses.

Welche erweiterten visuellen Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Autovideos?

HeyGen ermöglicht umfangreiche Anpassungen für Ihre Automobilvisualisierungen. Sie können Funktionen wie die Fahrzeughintergrundentfernung für einen virtuellen Showroom-Effekt nutzen, Ihre eigenen Medien oder Stockmaterial aus der Medienbibliothek integrieren und gebrandete Elemente anwenden, um hochwertige Visualisierungen für Autohäuser zu gewährleisten.

Kann HeyGen Automobilvideos mit professionellem Audio und Zugänglichkeitsfunktionen verbessern?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelles Audio und Zugänglichkeitsfunktionen zu Ihren Automobilvideos hinzuzufügen. Nutzen Sie AI-generierte Sprachübertragungen und dynamische Audiooptionen sowie automatische Untertitel, um Ihre Inhalte ansprechend und für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen.

Wie kann HeyGen helfen, Automobilvideoinhalte für Autohäuser zu optimieren und zu verbreiten?

HeyGen erleichtert die effiziente Optimierung und Verbreitung Ihrer Automobilvideoinhalte. Sie können Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen für verschiedene Social-Media-Plattformen und Ihre Autohaus-Website exportieren, um Ihre Video-SEO- und Syndikationsbemühungen zu verbessern.

