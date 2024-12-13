Automotive Guidance Video Maker leicht gemacht

Erstellen Sie ansprechende Werbevideos und virtuelle Probefahrten mühelos, indem Sie unsere Text-to-Video aus Skript-Funktion nutzen.

536/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 90-sekündiges "Werbevideo" vor, das die Leistungsfähigkeit von HeyGen zur Erstellung ansprechender "Produktdemos" neuer Fahrzeugfunktionen zeigt. Dieses Video sollte für Marketingteams von Autohäusern ansprechend sein, indem es elegante, moderne Visuals, mitreißende Hintergrundmusik und professionelle "AI-Avatare" nutzt, um die Innovationen des Fahrzeugs dynamisch zu präsentieren. Der Fokus liegt darauf, zu demonstrieren, wie einfach überzeugende Inhalte produziert werden können.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein lebendiges 45-sekündiges "Social Media Video", das zeigt, wie einfach unabhängige Mechaniker mit HeyGen schnelle Tipps und Tutorials erstellen können. Für ein jüngeres, technikaffines Publikum von Autoenthusiasten konzipiert, sollte das Video dynamische Übergänge, fettgedruckten Bildschirmtext und HeyGens "anpassbare Videovorlagen" für eine schnelle Bereitstellung nutzen. Stellen Sie sicher, dass "Untertitel/Bildunterschriften" automatisch für maximale Zugänglichkeit enthalten sind, um die Reichweite über Plattformen hinweg zu erhöhen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein umfassendes 2-minütiges Video, das sich an "Automotive Service Video Creator"-Profis richtet und erklärt, wie man HeyGens erweiterte Funktionen für detaillierte technische Erklärungen nutzt. Das Video sollte einen sauberen, informativen visuellen Stil haben, eine präzise erklärende "AI-Sprachübertragung" und die effektive Nutzung der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" zur Bereicherung visueller Inhalte demonstrieren. Dieser tiefgehende Einblick sollte HeyGen als leistungsstarken "AI Video Agent" für komplexe Serviceanleitungen positionieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Automotive Guidance Video Maker funktioniert

Erstellen Sie überzeugende Automotive Guidance Videos mühelos, indem Sie AI-gestützte Tools für ansprechende Inhalte nutzen, die Marketingbemühungen vorantreiben und Kunden informieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Bibliothek anpassbarer Videovorlagen, die für Automotive Guidance entwickelt wurden, um einen schnellen Start in Ihren Videoerstellungsprozess zu ermöglichen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte und AI-Avatar hinzu
Geben Sie Ihr Skript ein, um die Text-to-Video-Funktionen zu nutzen, und wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Automotive Guidance professionell zu präsentieren.
3
Step 3
Verbessern Sie mit AI-Sprachübertragung
Erzeugen Sie natürliche AI-Sprachübertragungen für Ihr Skript, um klare und ansprechende Erklärungen zu gewährleisten und Produktdemos effektiv zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Video mit automatischen Untertiteln/Bildunterschriften, passen Sie die Seitenverhältnisse für verschiedene Plattformen an und exportieren Sie es für Marketingbemühungen und Social Media Videos.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Automotive Guidance und Schulungen

.

Verbessern Sie das Engagement und die Behaltensquote für Automotive Guidance Videos und Produktdemos mit AI-gestützten Tools und Avataren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Automotive Guidance Videos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung eines Automotive Guidance Videos, indem es AI-Avatare und Text-to-Video-Funktionen nutzt. Sie können professionelle AI-Sprachübertragungen aus Ihrem Skript generieren, was Ihren Videoerstellungsprozess erheblich beschleunigt.

Kann HeyGen meine Automarketing-Bemühungen mit anpassbaren Vorlagen verbessern?

Absolut, HeyGen bietet anpassbare Videovorlagen, die perfekt für Automarketing-Bemühungen geeignet sind, egal ob Sie Produktdemos, Werbevideos oder ansprechende Social Media Videos erstellen. Sie können diese Vorlagen leicht an Ihre Marke anpassen.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen für Automotive Service Video Tools?

HeyGen, als fortschrittlicher Automotive Service Video Creator, bietet robuste technische Funktionen wie automatische Untertitel/Bildunterschriften für Barrierefreiheit und eine reichhaltige Medienbibliothek zur Verbesserung Ihrer Inhalte. Diese Tools helfen sicherzustellen, dass Ihre Automotive Service Videos professionell und informativ sind.

Wie kann HeyGen für virtuelle Probefahrten und Produktdemos genutzt werden?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ansprechende virtuelle Probefahrten und überzeugende Produktdemos zu erstellen, indem AI-Avatare und fortschrittliche Text-to-Video-Technologie genutzt werden. Dies ermöglicht dynamische Präsentationen ohne die Notwendigkeit traditioneller Filmaufnahmen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo