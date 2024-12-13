HeyGens fortschrittliche "Sprachgenerierungstechnologie" ermöglicht es Ihnen, Ihre "Programmier-" und "Testvideos" zu Themen wie "API-Tests" oder "Leistungstests" mit natürlich klingenden Stimmen zu vertonen. Sie können dies mit dynamischen "AI-Avataren" kombinieren, um eine hochprofessionelle und fesselnde Präsentation zu schaffen, die die Zuschauer bei der Stange hält.