Automatisierung im Marketing-Video-Maker: Skalieren Sie Ihre Inhalte

Automatisieren Sie Workflows und erstellen Sie markengerechte Social-Media-Videos sofort aus Text-zu-Video-Skripten mit unserem AI-Video-Maker.

Erstellen Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Anleitungsvideo für Marketing-Operations-Manager und Videoproduktionsteams, das zeigt, wie ein Automatisierungstool im Marketing-Video-Maker Ihre Workflows radikal automatisieren kann. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein und die intuitive Benutzeroberfläche hervorheben, begleitet von einem informativen Voiceover, das erklärt, wie man Text-zu-Video mit AI-Avataren für eine schnelle Inhaltserstellung nutzt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 1-minütiges Erklärvideo für Entwickler und Marketingtechnologen, das die technischen Vorteile eines AI-Video-Makers für nahtlose Videoautomatisierung veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und technologieorientiert sein, mit Bildschirmdemonstrationen von Systemintegrationspunkten und einem klaren, selbstbewussten Voiceover, das die Leistungsfähigkeit der Voiceover-Generierung und automatischen Untertitelung beschreibt.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein dynamisches 45-sekündiges Werbevideo für Inhaber von Marketingagenturen und Markenmanager, das zeigt, wie automatisierte Videoproduktion konsistente, markengerechte Videos in großem Maßstab sicherstellt. Visuell sollte das Video schnelllebig und visuell reichhaltig sein, mit Beispielen für markengerechte Inhalte, ergänzt durch einen motivierenden Soundtrack und die Benutzerfreundlichkeit mit vorgefertigten Vorlagen & Szenen sowie umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung betonen.
Beispiel-Prompt 3
Entwerfen Sie ein anspruchsvolles 2-minütiges Fallstudienvideo für Unternehmensmarketingdirektoren und Kampagnenmanager, das zeigt, wie der AI-Video-Maker von HeyGen die Erstellung von datengesteuerten und personalisierten Videos erleichtert. Die visuelle Ästhetik sollte poliert und autoritativ sein, reale Datenanwendungen mit vielfältigen Videoausgaben verweben, während ein sachkundiger Erzähler fortschrittliche Funktionen wie Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis und das Anpassungspotenzial von AI-Avataren für groß angelegte Kampagnen erklärt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Automatisierung im Marketing-Video-Maker funktioniert

Produzieren Sie mühelos hochwertige, markengerechte Marketingvideos in großem Maßstab. Optimieren Sie Ihren Inhaltserstellungsprozess mit intelligenter Automatisierung, um konsistente Botschaften und erhöhte Effizienz sicherzustellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Video-Grundlage
Beginnen Sie, indem Sie aus unseren vielfältigen "Vorlagen & Szenen" auswählen oder von Grund auf neu starten. Wenden Sie die Assets Ihrer Marke an, um sicherzustellen, dass jedes Video perfekt mit Ihrer gewünschten "markengerechten Videos"-Ästhetik übereinstimmt.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Marketing-Skript ein
Fügen Sie einfach Ihr Marketing-Skript in den Editor ein. Unsere fortschrittliche "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion wird Ihren Text automatisch in ansprechende visuelle Inhalte umwandeln, was es einfach macht, "Videos aus Text zu erstellen".
3
Step 3
Fügen Sie AI-Avatare und Stimme hinzu
Verbessern Sie Ihre Erzählung, indem Sie aus einer Reihe realistischer "AI-Avatare" auswählen. Unser "AI-Video-Maker" wird sie dann mit einem professionellen Voiceover animieren und Ihr Skript präzise zum Leben erwecken.
4
Step 4
Exportieren und Automatisieren Sie die Verteilung
Finalisieren Sie Ihr Video und nutzen Sie "Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis", um es für verschiedene Plattformen anzupassen. "Automatisieren Sie Ihre Workflows", indem Sie es in Ihre bestehenden Marketing-Tools für eine nahtlose Verteilung integrieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentation von Kundenerfolgsgeschichten

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende, ansprechende AI-gestützte Videos, um Vertrauen aufzubauen und den Produktwert effektiv zu demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI?

HeyGen ist ein fortschrittlicher "AI-Video-Maker", der intelligente Automatisierung nutzt, um den gesamten Produktionsprozess zu optimieren. Benutzer können effizient hochwertige "Videoinhalte mit AI" erstellen, indem sie realistische Avatare und dynamische Vorlagen verwenden, was die Erstellungszeit für diverse Marketingbedürfnisse erheblich verkürzt.

Kann HeyGen in bestehende Marketingplattformen für automatisierte Workflows integriert werden?

Ja, HeyGen bietet robuste "Integrationen" und eine "Video-Editing-API", um nahtlos "Ihre Workflows zu automatisieren" innerhalb Ihres aktuellen Marketing-Tech-Stacks. Dies ermöglicht eine datengesteuerte und personalisierte Videobereitstellung in großem Maßstab direkt aus Ihren Systemen, was Effizienz und Reichweite erhöht.

Welche Funktionen bietet HeyGen für personalisierte und markengerechte Videos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, "Videos aus Text zu erstellen" mit anpassbaren AI-Avataren, vielfältigen Voiceovers und einer umfangreichen Medienbibliothek, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaften wirkungsvoll sind. Mit umfassenden Branding-Kontrollen für Logos und Farben können Sie mühelos "markengerechte Videos" produzieren, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Ist HeyGen eine No-Code-Lösung für Videoproduktion und -bearbeitung?

Absolut, HeyGen fungiert als leistungsstarkes "Self-Service-Video-Produktionswerkzeug", das für Benutzerfreundlichkeit konzipiert ist und eine ideale "No-Code-Plattform" für Unternehmen darstellt. Es ermöglicht jedem, professionelle Marketingvideos zu erstellen, ohne spezielle technische oder Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen, und demokratisiert die "automatisierte Videoproduktion".

