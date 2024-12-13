Steigern Sie die Produktion mit einem Automatisierung in der Fertigung Video Maker

Erstellen Sie effizient markengerechte Schulungs- und Marketingvideos für die Fertigung mit AI-Avataren.

Stellen Sie sich ein dynamisches 30-Sekunden-Video vor, das für Marketingmanager in der Fertigung konzipiert ist und zeigt, wie kreative Teams die Inhaltserstellung beschleunigen können. Der visuelle Stil zeigt elegante, moderne Fabrikaufnahmen, die in klare HeyGen-UI-Aufnahmen übergehen, begleitet von einem energetischen, professionellen Soundtrack. Dieses Video demonstriert die Leistungsfähigkeit von Text-zu-Video aus einem Skript, um schnell überzeugende "Fertigungs-Videoinhalte" zu produzieren und die Effizienz durch "Videoautomatisierung" hervorzuheben.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video, das sich an Vertriebs- und Kundenerfolgsteams richtet und die Wirkung von "personalisierten Videos" in der Kundenkommunikation veranschaulicht. Stellen Sie sich visuell einen freundlichen AI-Avatar vor, der eine maßgeschneiderte Nachricht übermittelt, vor dem Hintergrund sich entwickelnder Kundenreisen, mit einem warmen, ermutigenden Audioton. Diese Fähigkeit hilft Unternehmen, "markengerechte Videos" zu erstellen, die tief resonieren und stärkere Kundenbeziehungen fördern.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-Sekunden-Anleitungsvideo für kleine bis mittelgroße Fertigungsunternehmen, das die "kostengünstige Videoproduktion" für interne Kommunikation hervorhebt. Der visuelle Stil sollte sauber und praktisch sein, mit leicht verfügbaren Vorlagen und Szenen, um eine schnelle Einrichtung zu demonstrieren, gepaart mit einer klaren, informativen Stimme. Dieses Video kommuniziert effektiv, wie "Kurzvideos" erstellt werden können, ohne die Qualität zu beeinträchtigen, und ihre Prozesse zu optimieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein ansprechendes 30-Sekunden-Erklärvideo für HR- und Schulungsabteilungen in der Fertigung, das die Einfachheit der Erstellung von "Schulungs- und Sicherheitsinhalten" mit einem "Automatisierung in der Fertigung Video Maker" detailliert beschreibt. Dieses Video sollte klare, schrittweise Demonstrationen enthalten, mit lebendigen Grafiken und Voiceover-Generierung, um den Zuschauer zu führen, und einen autoritativen, aber zugänglichen Audiostil sicherstellen. Es hebt hervor, wie HeyGen komplexe Informationen in verdauliche, visuelle Formate vereinfacht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Automatisierung in der Fertigung Video Maker funktioniert

Optimieren Sie Ihre Fertigungsvideoproduktion mit HeyGens AI-gestützter Plattform, um professionelle, markengerechte Inhalte effizient und in großem Maßstab zu erstellen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Vielzahl von benutzerdefinierten Vorlagen oder geben Sie Ihr Skript direkt ein, um die Grundlage für Ihr automatisiertes Fertigungsvideo mit Vorlagen und Szenen zu legen.
2
Step 2
Erstellen Sie dynamische Inhalte
Nutzen Sie unseren leistungsstarken AI Video Generator, um Ihren Text in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln, indem Sie realistische AI-Avatare für eine professionelle Präsentation verwenden.
3
Step 3
Verfeinern Sie mit Branding & Zugänglichkeit
Wenden Sie Ihre einzigartigen Branding-Kontrollen (Logo, Farben) an, um die Markenkonsistenz zu wahren, und sorgen Sie mit automatischer Untertitelgenerierung für Klarheit und eine größere Reichweite.
4
Step 4
Exportieren und skalieren Sie mühelos
Finalisieren Sie Ihr Video mit präziser Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis, um eine skalierbare professionelle Videoproduktion auf all Ihren Plattformen zu ermöglichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende Fertigungsvorführungen

.

Erstellen Sie schnell professionelle, markengerechte Kurzvideos, um Fertigungsprozesse und Innovationen für eine breitere Reichweite hervorzuheben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen kreativen Teams helfen, personalisierte Videos effizient zu produzieren?

HeyGen ermöglicht es kreativen Teams, hochgradig personalisierte Videos in großem Maßstab zu erstellen. Mit benutzerdefinierten Vorlagen und AI-Avataren können Sie markengerechte Videos beibehalten und gleichzeitig Inhalte für einzelne Zuschauer anpassen.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI Video Generator für skalierbare professionelle Videoinhalte?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Skripte in professionelle Videos mit AI-Avataren und Voiceovers zu verwandeln, was die Videoautomatisierung mühelos macht. Dies ermöglicht eine effiziente und kostengünstige Videoproduktion für verschiedene Bedürfnisse, einschließlich Kurzvideos.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von markengerechten Videos mit benutzerdefinierten Vorlagen?

Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, einschließlich Logos und Farben, um sicherzustellen, dass alle Ihre Videos perfekt markengerecht sind. Sie können auch benutzerdefinierte Vorlagen nutzen und erstellen, um die Inhaltserstellung für verschiedene Anwendungen, wie Kurzvideos, zu optimieren.

Wie profitiert die gesamte Content-Strategie von der Videoautomatisierung mit HeyGen?

Die Videoautomatisierung mit HeyGen steigert Ihre Content-Strategie erheblich, indem sie eine schnelle, skalierbare Produktion professioneller Videos ermöglicht. Sie hilft kreativen Teams, eine große Menge an qualitativ hochwertigen Inhalten effizient zu produzieren, von Schulungs- und Sicherheitsinhalten bis hin zu personalisierten Videos.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo