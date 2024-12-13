Effizienz freischalten mit unserem Automatisierungs-Erklärgenerator

Erstellen Sie atemberaubende Erklärvideos mit AI-gestützter Effizienz und anpassbaren AI-Avataren für jede Plattform.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein poliertes 60-sekündiges Erklärvideo, das sich an Marketingteams und kleine Unternehmen richtet und die Kraft der Markenanpassung veranschaulicht. Dieses Video sollte eine saubere, professionelle Ästhetik mit markengerechten Farben und Logos aufweisen, ergänzt durch eine autoritative, aber freundliche AI-Stimme, die demonstriert, wie HeyGens AI-Avatare die Persönlichkeit einer Marke konsistent verkörpern können.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Tutorial-Video, das sich an vielbeschäftigte Unternehmer und Pädagogen richtet und den Prozess der Inhaltserstellung vereinfacht. Der visuelle Stil sollte modern und unkompliziert sein, mit animiertem Text und Symbolik sowie einer klaren, prägnanten AI-Stimme, die sich auf die Effizienz der Umwandlung von Text zu Video aus einem Skript mit HeyGens Automatisierungs-Erklärgenerator konzentriert.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie einen fesselnden 15-sekündigen Werbeclip für digitale Vermarkter und E-Commerce-Marken, der die personalisierte Bereitstellung von Videoinhalten betont. Dieses kurze Video sollte schnell geschnitten sein, mit wirkungsvollen Texten auf dem Bildschirm und einem energiegeladenen Hintergrundmusiktrack, der HeyGens Fähigkeit zur Anpassung des Seitenverhältnisses und zum Exportieren für verschiedene Social-Media-Plattformen demonstriert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Automatisierungs-Erklärgenerator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Ideen mühelos in ansprechende Erklärvideos mit AI-gestützter Automatisierung, sparen Sie Zeit und Ressourcen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Videoskript in den Automatisierungs-Erklärgenerator einfügen. Unsere AI verarbeitet dann Ihren Text, generiert automatisch erste Szenen und bereitet Ihre Inhalte für visuelles Storytelling vor.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Marke oder Botschaft zu repräsentieren. Passen Sie deren Erscheinungsbild an und synchronisieren Sie sie mit Ihrem Skript für eine personalisierte und ansprechende Präsentation.
3
Step 3
Fügen Sie Verbesserungen und Voiceovers hinzu
Verfeinern Sie Ihr Erklärvideo weiter, indem Sie Hintergrundmusik, visuelle Elemente aus der Medienbibliothek und AI-Voiceovers hinzufügen. Nutzen Sie die Voiceover-Generierungsfunktion, um Ihr Skript mit einer natürlich klingenden Stimme zu erzählen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Erklärvideo und bereiten Sie es für die Verbreitung vor. Nutzen Sie die Multi-Format-Exportoptionen, um Ihr Video in verschiedenen Seitenverhältnissen und Dateitypen herunterzuladen, bereit für jede Plattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie leistungsstarke Erklärvideo-Anzeigen

.

Entwickeln Sie wirkungsvolle, AI-generierte Videoanzeigen in Minuten, um Produkte oder Dienstleistungen effektiv zu erklären und die Leistung zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt HeyGen die kreative Videoproduktion, insbesondere für Kurzformate?

HeyGen befähigt Kreative, ansprechende, personalisierte Videoinhalte zu produzieren, einschließlich AI-generierter Kurzvideos, indem es eine breite Palette von Videovorlagen und AI-Avataren nutzt. Seine robusten Branding-Kontrollen stellen sicher, dass Ihre Inhalte perfekt auf Ihre Markenanpassungsbedürfnisse abgestimmt sind.

Welche Arten von AI-Avataren sind über HeyGens Plattform verfügbar?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an hochwertigen AI-Avataren, die Ihren AI-Videogenerator-Projekten einen professionellen und menschlichen Touch verleihen. Diese AI-gestützten Avatare können angepasst werden, um Ihre Botschaft in verschiedenen Erklärvideos oder Schulungsvideos effektiv zu vermitteln.

Können HeyGen-Videos angepasst werden, um die einzigartige Identität meiner Marke widerzuspiegeln?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben mühelos in jede Videovorlage zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre AI-gestützten Videoinhalte eine konsistente und professionelle Markenidentität durch nahtlose Markenanpassung beibehalten.

Bietet HeyGen Funktionen zur Verbreitung von Videos über verschiedene Social-Media-Kanäle?

Ja, HeyGen vereinfacht die Erstellung und Optimierung von Inhalten für Social-Media-Plattformen mit seinen Multi-Format-Exportoptionen und der Anpassung des Seitenverhältnisses. Sie können mühelos AI-generierte Kurzvideos und andere Videoinhalte erstellen, die für verschiedene Social-Media-Kanäle optimiert sind, um eine breite Multi-Plattform-Verbreitung zu gewährleisten.

