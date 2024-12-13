Automatischer Video-Generator: Erstellen Sie mühelos beeindruckende Videos

Verwandeln Sie Ihre Text-Prompts in fesselnde Social-Media-Inhalte mit unserem KI-Video-Generator, der nahtloses Text-to-Video aus Skripten nutzt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 90-sekündiges Werbevideo für Marketer und Content-Ersteller, das die Kraft von KI-generierten Videos für fesselnde Social-Media-Kampagnen veranschaulicht. Verwenden Sie lebendige, schnelle Visuals mit verschiedenen KI-Avataren in unterschiedlichen Umgebungen, unterstützt von mitreißender Hintergrundmusik und realistischen KI-Stimmen. Dieses Video sollte HeyGens "AI avatars"-Funktion hervorheben und zeigen, wie diese virtuellen Präsentatoren Skripte zum Leben erwecken und Social-Media-Inhalte verbessern können, ohne menschliche Darsteller auf dem Bildschirm zu benötigen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 2-minütiges Schulungsvideo für Unternehmensschulungen und Pädagogen, das sich auf effiziente Video-Bearbeitungs-Workflows in einem Online-Video-Editor konzentriert. Der visuelle Stil sollte strukturiert und professionell sein, mit erklärenden Grafiken und On-Screen-Text, gepaart mit einer ruhigen, autoritativen Stimme. Demonstrieren Sie die Einfachheit des Hinzufügens und Anpassen von "Untertiteln/Beschriftungen" mit HeyGen und zeigen Sie, wie diese Funktion die Zugänglichkeit und das Verständnis für komplexe Videothemen verbessert.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Video für Markenmanager und digitale Strategen, das die strategische Nutzung von Text-Prompts zur Steuerung der Videoinhaltsstrategie untersucht. Der visuelle Stil sollte modern und minimalistisch sein, mit eleganten Übergängen und relevantem Stock-Footage, untermalt von einer selbstbewussten und prägnanten Erzählung. Veranschaulichen Sie die Flexibilität von HeyGens "Templates & scenes" bei der schnellen Prototypenerstellung und Umsetzung verschiedener Videoideen aus einfachen Text-Prompts.
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der automatische Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Ideen in überzeugende Videos mit einem KI-Video-Generator, der die Inhaltserstellung für jede Plattform vereinfacht.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Geben Sie Ihre gewünschten Text-Prompts oder Ihr Skript ein, und der KI-Video-Generator analysiert es, um die Grundlage für Ihre Videoinhalte vorzubereiten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren oder greifen Sie auf Stock-Medien aus der Bibliothek zu, um perfekt zu Ihrer Erzählung zu passen und Ihre Geschichte zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Fügen Sie realistische Voiceovers hinzu
Erzeugen Sie realistische KI-Stimmen für Ihr Skript mit einer Vielzahl von Sprachen und Akzenten, um klare und ansprechende Audioinhalte für Ihr Publikum zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Überprüfen und finalisieren Sie Ihr KI-generiertes Video. Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihr hochwertiges Video in verschiedenen Seitenverhältnissen für nahtloses Teilen auf all Ihren Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Skalierbare E-Learning-Inhalte

Entwickeln und liefern Sie effizient mehr E-Learning-Kurse, um Ihre Reichweite mit automatisierter Videoproduktion auf ein globales Publikum auszudehnen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie generiert HeyGen KI-Videos aus Text-Prompts?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher Text-zu-Video-Generator, der Ihre Skripte in dynamische, KI-generierte Videoinhalte mit realistischen KI-Stimmen und anpassbaren KI-Avataren verwandelt. Dieser automatische Video-Generator vereinfacht den gesamten Videoproduktionsprozess aus einfachen Text-Prompts.

Welche Bearbeitungsmöglichkeiten bietet HeyGen für KI-generierte Visuals?

HeyGen bietet einen umfassenden Online-Video-Editor, um Ihre KI-generierten Visuals zu verfeinern. Benutzer können Szenen mit Branding-Kontrollen anpassen, verschiedene Vorlagen und Szenen nutzen und Stock-Medien aus der Bibliothek integrieren, um das gewünschte Videoinhalt zu erreichen.

Kann ich HeyGen-Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen für verschiedene Plattformen exportieren?

Ja, HeyGen unterstützt robustes Resizing und Exportieren von Seitenverhältnissen, um sicherzustellen, dass Ihre erstellten Videoinhalte für verschiedene Plattformen optimiert sind, einschließlich verschiedener Social-Media-Inhaltsformate. Diese Flexibilität vereinfacht Ihren Videoproduktions-Workflow für eine breitere Verbreitung.

Wie schnell kann HeyGen ein KI-Video erstellen?

HeyGens automatischer Video-Generator ermöglicht eine schnelle Videoproduktion, indem Text-Prompts effizient in vollständige KI-Videos umgewandelt werden. Dieser KI-Video-Generator reduziert die traditionell für die Produktion benötigte Zeit erheblich und beschleunigt die Inhaltslieferung.

