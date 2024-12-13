Automatischer Videogenerator: Erstellen Sie schnell beeindruckende AI-Videos

Verwandeln Sie mühelos Skripte in ansprechende Videos mit AI-gestützter Text-zu-Video-Generierung für hochwertige Inhalte.

Entwickeln Sie ein 1-minütiges Erklärvideo für IT-Profis, das eine komplexe Softwarearchitektur mit einem klaren, informativen visuellen Stil, modernen Grafiken und klarer Erzählung veranschaulicht. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um den Inhalt zu erstellen, und setzen Sie einen AI-Avatar ein, um die technischen Details effektiv zu präsentieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Projektmanager und IT-Entscheidungsträger, das eine neue AI-gestützte Videofunktion vorstellt. Der visuelle und akustische Stil sollte ansprechend und professionell sein, mit subtiler Hintergrundmusik und einer klaren Stimme. Verwenden Sie HeyGens Sprachgenerierung und Untertitel, um die Klarheit und Zugänglichkeit für das Publikum zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 2-minütiges Schulungsmodul für Unternehmensausbilder und E-Learning-Inhaltsersteller, das die Vorteile eines automatisierten Videogenerators zur Vereinfachung von Content-Workflows aufzeigt. Das Video sollte einen lehrreichen und ruhigen visuellen Stil haben, mit einem menschenähnlichen AI-Avatar, der die Informationen präsentiert. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und vorgefertigte Vorlagen & Szenen für eine professionelle Produktion.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Social-Media-Video für Marketing-Spezialisten, das ein technisches Produktupdate ankündigt, dynamisch und wirkungsvoll mit klarem Audio und schnellen Schnitten. Der Inhalt sollte die nahtlose Ausgabe in einer MP4-Datei hervorheben. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis und den Zugang zu einer umfassenden Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um visuell ansprechende Kurzvideos zu erstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein automatischer Videogenerator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Ideen mühelos in professionelle Videos mit einem automatisierten Generator. Befolgen Sie diese Schritte, um schnell und effizient ansprechende Videoinhalte zu erstellen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie damit, Ihr gewünschtes Skript oder Ihren Text in den Generator einzufügen. Die AI wird dann diesen Inhalt für Ihr Video nutzen und mit der Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript die Grundlage legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Sie können auch Ihre eigenen Medien oder Stock-Assets integrieren, um den visuellen Stil Ihres Videos zu personalisieren.
3
Step 3
Fügen Sie Verbesserungen hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit automatisch generierten Sprachaufnahmen und präzisen Untertiteln. Wenden Sie Ihre Branding-Kontrollen an, einschließlich Logos und benutzerdefinierter Farben, um Konsistenz in Ihrem Inhalt zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald Ihr Video fertig ist, sehen Sie es sich an, um sicherzustellen, dass alles perfekt ist. Exportieren Sie dann Ihr hochwertiges Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Veröffentlichung auf jeder Plattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessertes Training & Bildung

Verbessern Sie das Engagement der Lernenden und die Wissensspeicherung, indem Sie dynamische, AI-gestützte Schulungsvideos bereitstellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Videoproduktionsprozess mit AI?

HeyGen ist ein fortschrittlicher "AI-Videogenerator", der "Text-zu-Video aus Skripten" effizient umsetzt. Dieser "automatisierte Videogenerator" rationalisiert den gesamten "Videoproduktions-Workflow", sodass Benutzer "hochwertige Videoausgaben" ohne umfangreiche "Videobearbeitungsfähigkeiten" erstellen können.

Kann HeyGen AI-Avatar-Videos aus einem Skript erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, "AI-gestützte Videoinhalte" mit "digitalen Avataren" aus Ihren Skripten einfach zu erstellen. Unser "AI-Avatar-Videogenerator" unterstützt die "Text-zu-Video-Generierung" und erweckt Ihre Botschaft mit ausdrucksstarken "AI-Avataren" zum Leben.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für AI-generierte Videos in HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche "Anpassungsmöglichkeiten" für Ihre "AI-generierten Videos", einschließlich "vorgefertigter Vorlagen", "Video-Hintergrundentferner" und "Automatische Untertitel". Sie können auch "Branding-Kontrollen" und eine reichhaltige "Medienbibliothek" nutzen, um Videos perfekt an Ihre Vision anzupassen.

Welche Ausgabe- und Verteilungsoptionen gibt es für HeyGen-Videos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre endgültigen "AI-gestützten Videoinhalte" als "MP4-Datei" herunterzuladen, was eine breite Kompatibilität sicherstellt. Dies erleichtert die "Multi-Plattform-Verteilung" Ihrer "AI-generierten Videos" und macht es einfach, sie über die gewünschten Kanäle zu teilen.

