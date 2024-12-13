Erstellen Sie eine energiegeladene 30-sekündige Videoanzeige, die sich an Kleinunternehmer richtet, die schnell ansprechende Marketinginhalte generieren müssen. Der visuelle Stil sollte schnell und modern sein und einen nahtlosen Workflow zeigen, bei dem ein freundlicher KI-Avatar erklärt, wie einfach es ist, professionelle Anzeigen mit den KI-Avataren und der Voiceover-Generierung von HeyGen zu erstellen, und somit als automatischer Videoanzeigen-Generator fungiert.

