Automatischer Videoanzeigen-Generator: Erstellen Sie gewinnende Anzeigen mit KI
Gestalten Sie Anzeigen 90% schneller mit KI-Avataren, ohne Filmen und Bearbeiten, für sofortige, scroll-stoppende Kampagnen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video für Performance-Marketer, das betont, wie man mit KI gewinnende Anzeigen erstellt. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und ergebnisorientiert sein und die schnelle Erstellung mehrerer Anzeigenversionen demonstrieren. Heben Sie die Fähigkeiten von HeyGen hervor, wie die Nutzung vielfältiger Vorlagen und Szenen sowie die Generierung von Inhalten direkt aus einem Skript mit Text-zu-Video aus Skript.
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-sekündiges Erklärvideo für D2C-Marken, das zeigt, wie man wirkungsvolle maßgeschneiderte Videoanzeigen erstellt. Die visuelle Ästhetik sollte sauber, informativ und visuell ansprechend sein, mit einem klaren, artikulierten Voiceover. Zeigen Sie die Leistungsfähigkeit der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen für reichhaltige visuelle Inhalte und die einfache Hinzufügung von Untertiteln, um die Reichweite zu erhöhen.
Gestalten Sie eine kurze, authentische 15-sekündige Social-Media-Anzeige für Content-Ersteller, die zeigt, wie ein KI-Avatar ein KI-UGC-Videokonzept zum Leben erwecken kann. Der visuelle Stil sollte ansprechend und nachvollziehbar sein, mit einem lockeren, aber professionellen Audioton. Veranschaulichen Sie die Flexibilität der Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis von HeyGen, um auf verschiedenen Plattformen zu passen, und präsentieren Sie einen vielfältigen KI-Avatar.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Bewertungen
Wie Ihr automatischer Videoanzeigen-Generator funktioniert
Erstellen Sie mühelos fesselnde Videoanzeigen, die für jede Plattform maßgeschneidert sind. Unser KI-Videoanzeigen-Generator übernimmt Skripte, visuelle Inhalte und Voiceovers, sodass Sie gewinnende Anzeigen ohne Filmen oder Bearbeiten erstellen können.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Schnelle Erstellung leistungsstarker Anzeigen.
Produzieren Sie schnell wirkungsvolle Videoanzeigen mit KI, die überlegene Ergebnisse liefern und die Effektivität Ihrer Kampagnen auf verschiedenen Plattformen steigern.
Fesselnde Social-Media-Videoanzeigen.
Erstellen Sie mühelos fesselnde Social-Media-Videos und -Clips, die Aufmerksamkeit erregen und das Engagement für Ihre Kampagnen steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen helfen, gewinnende Anzeigen mit KI zu erstellen?
HeyGen ist ein automatischer Videoanzeigen-Generator, der KI-gestützte Tools nutzt, um scroll-stoppende Anzeigen zu erstellen. Sie können mühelos überzeugende KI-UGC-Videoinhalte und maßgeschneiderte Videoanzeigen produzieren, die die Aufmerksamkeit des Publikums fesseln und echte Ergebnisse liefern.
Welche KI-gestützten kreativen Funktionen bietet HeyGen für Videoanzeigen?
HeyGen bietet fortschrittliche KI-Avatare und KI-Schauspieler, um Ihre Skripte zum Leben zu erwecken, zusammen mit automatisch generierten Skripten und visuellen Inhalten. Sie können auch Sprachklone nutzen und aus verschiedenen Videovorlagen wählen, um Ihre kreativen Ausgaben effizient zu personalisieren.
Ist es möglich, mehrere Anzeigenversionen zu erstellen und mit HeyGen anzupassen?
Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell mehrere Anzeigenversionen zu generieren, was vielfältige kreative Tests für Ihre Kampagnen ermöglicht. Passen Sie Videoanzeigen einfach mit Ihren Markenfarben, Musik und einer Vielzahl von Avataren und Vorlagen an, um sicherzustellen, dass jedes Video Ihre einzigartige Botschaft widerspiegelt.
Eliminiert HeyGen die Notwendigkeit für Filmen und komplexe Videobearbeitung?
Ja, HeyGen vereinfacht die Erstellung von Videoanzeigen drastisch, da kein Filmen oder Bearbeiten erforderlich ist, dank des intuitiven Drag-and-Drop-Editors. Dies ermöglicht es Geschäftsinhabern und Marketingagenturen, Assets sofort zu generieren und ihren Workflow für eine effiziente Inhaltsproduktion zu optimieren.