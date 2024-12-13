Automatisierter Tutorial-Video-Generator: Erstellen Sie Anleitungen sofort

Stellen Sie sich ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für L&D-Teams vor, das zeigt, wie man effizient ansprechende Onboarding-Inhalte erstellt. Der visuelle Stil sollte professionell und einladend sein, mit einem freundlichen KI-Avatar, der neue Mitarbeiter durch Unternehmensrichtlinien führt, ergänzt durch eine klare Sprachsynthese. Dieser Abschnitt sollte die Leistungsfähigkeit eines automatisierten Tutorial-Video-Generators hervorheben.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 60-sekündiges prägnantes Tutorial für Kleinunternehmer, das die schnelle Erstellung von Werbematerial zeigt. Die Ästhetik des Videos sollte dynamisch und sauber sein, mit schnellen Schnitten und lebendigen grafischen Überlagerungen, angetrieben von einer modernen KI-Stimme. Konzentrieren Sie sich auf die Einfachheit, ein einfaches Skript in ein vollständiges Video zu verwandeln, indem Sie die Text-zu-Video-Funktion und die verfügbaren Vorlagen nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges informatives Video für Content-Ersteller, das die entscheidende Rolle der Barrierefreiheit in Schulungsvideos erklärt. Visuell sollte es sauber und präzise sein und den intuitiven Prozess des Hinzufügens von Untertiteln zu jedem Projekt demonstrieren. Der Ton wird von einer artikulierten KI-Stimme getragen, die die Bequemlichkeit dieser KI-Video-Editor-Funktion betont.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine 2-minütige Demonstration für Marketingfachleute zur Wiederverwendung bestehender Medien für verschiedene Plattformen. Der visuelle und akustische Stil sollte kreativ und schnelllebig sein und zeigen, wie man Standardaufnahmen durch Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis für soziale Medien transformiert. Zeigen Sie die nahtlose Integration Ihrer eigenen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung mit diesem KI-Video-Generator, um Inhalte effizient anzupassen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie automatisierte Tutorial-Video-Generatoren funktionieren

Verwandeln Sie mühelos Ihre Ideen in ansprechende Tutorial-Videos mit KI-gestützten Tools, ideal für Onboarding, Schulungen und soziale Medien.

1
Step 1
Bereitstellen Ihrer Inhalte
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript einfügen oder "Textvorgaben" verwenden, um Ihre anfänglichen Videoszenen zu erstellen und die Grundlage für Ihr Tutorial zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus verschiedenen "KI-Avataren" wählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren, oder wählen Sie aus professionellen Vorlagen für eine schnelle Einrichtung.
3
Step 3
Feinabstimmung von Audio und Barrierefreiheit
Generieren Sie automatisch lebensechte "KI-Sprachsynthesen" für Ihr Skript. Optional können Sie Untertitel hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft für alle Zuschauer zugänglich ist.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Nutzen Sie integrierte "Bearbeitungstools", um Ihr Video zu perfektionieren, und exportieren Sie es dann in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen, die für soziale Medien oder interne Plattformen geeignet sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbesserung des Mitarbeiter-Onboardings & L&D

.

Steigern Sie Ihre Schulungsprogramme und L&D-Initiativen mit dynamischen KI-Videos, die das Engagement und die Wissensspeicherung bei Mitarbeitern erheblich verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Tutorial-Videos mit KI?

HeyGen dient als fortschrittlicher KI-Video-Generator, der es Nutzern ermöglicht, ein Skript in dynamische Tutorial-Videos zu verwandeln. Es nutzt realistische KI-Avatare und ausgefeilte KI-Sprachsynthesen, um den Videoproduktionsprozess effizient zu automatisieren.

Welche Bearbeitungstools bietet HeyGen zur Anpassung von Schulungsvideos?

HeyGen bietet umfassende Bearbeitungstools, einschließlich Optionen für Untertitel, Branding-Kontrollen und Szenenanpassungen, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsvideos professionell und ansprechend sind. Sie können Ihr Logo und Ihre Markenfarben einfach integrieren, um Konsistenz zu gewährleisten.

Kann HeyGen Videos für verschiedene Plattformen wie soziale Medien anpassen?

Ja, HeyGen bietet flexible Größenanpassungen im Seitenverhältnis und eine Vielzahl von Vorlagen, um Ihre Videos für verschiedene Plattformen, einschließlich sozialer Medien, zu optimieren. Dies ermöglicht eine effiziente Verbreitung Ihrer Inhalte ohne umfangreiche Nachbearbeitung.

Wie kann ich ein Video in HeyGen nur mit einem Skript erstellen?

HeyGen funktioniert als intuitiver Text-zu-Video-Generator, bei dem Sie einfach Ihr Skript eingeben und der KI-Video-Editor es in ein vollständiges Video verwandelt. Sie können aus verschiedenen KI-Avataren und Sprachsynthese-Optionen wählen, um Ihre Textvorgaben nahtlos zum Leben zu erwecken.

