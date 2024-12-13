Automatisierter Trainingsvideo-Generator: Kurse schneller erstellen

Erstellen Sie mühelos ansprechende Trainingsvideos für L&D-Teams mit realistischen AI-Avataren, um die Mitarbeiterbindung zu steigern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Operationsteams, das aktualisierte Standardarbeitsanweisungen (SOPs) detailliert beschreibt, die effizient mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript generiert werden können. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber und instruktiv sein und Schritt-für-Schritt-Visualisierungen mit einer präzisen, informativen Stimme präsentieren, die als wesentliche AI-generierte Videodokumentation dient.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein umfassendes 2-minütiges Trainingsmodul für technisches Personal, das neue Softwarefunktionen erlernt, indem Sie HeyGens Voiceover-Generierung nutzen, um komplexe Prozesse klar zu erläutern. Dieses Video benötigt ansprechende Bildschirmaufnahmen und informative grafische Overlays, die alle mit einer konsistenten, autoritativen Stimme präsentiert werden, um die Leistungsfähigkeit einer generativen AI-Plattform zur Erstellung robuster Trainingsvideos zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie eine Serie dynamischer 45-sekündiger Tutorial-Videos für Endbenutzer, die schnelle Software-Feature-Anleitungen zeigen, indem Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen verwenden. Der visuelle Stil sollte dynamisch und visuell ansprechend sein, gepaart mit prägnantem Audio und mitreißender Hintergrundmusik, um zu demonstrieren, wie man schnell Trainingsvideos mit einem AI-Video-Generator erstellt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der automatisierte Trainingsvideo-Generator funktioniert

Vereinfachen Sie die Erstellung professioneller Trainingsvideos und Dokumentationen mit einem AI-Video-Generator, der komplexe Informationen in ansprechende, leicht verständliche Inhalte verwandelt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Trainingsinhalte. Unsere generative AI-Plattform verwandelt Ihr Skript in ein AI-generiertes Video und vereinfacht die anfängliche Inhaltserstellung für Ihre Trainingsvideos.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihr Material zu präsentieren. Verbessern Sie die visuelle Attraktivität und Struktur Ihres Videos, indem Sie professionell gestaltete Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle anwenden.
3
Step 3
Passen Sie das Voiceover an und fügen Sie Untertitel hinzu
Passen Sie die Erzählung mit fortschrittlichen AI-Voiceovers an, indem Sie den perfekten Ton und Stil auswählen. Stellen Sie Zugänglichkeit und Klarheit sicher, indem Sie Ihrem Trainingsvideo einfach Untertitel hinzufügen.
4
Step 4
Generieren und exportieren Sie Ihr Video
Sobald Ihr Video fertig ist, verwenden Sie den automatisierten Trainingsvideo-Generator, um es abzuschließen. Exportieren Sie Ihr hochwertiges AI-generiertes Video in verschiedenen Formaten, bereit für das Mitarbeiter-Onboarding oder andere L&D-Teams.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Engagement im Training

Nutzen Sie AI, um dynamische Trainingsinhalte zu erstellen, die das Engagement der Lernenden steigern und die Wissensspeicherung verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die AI-Videoerstellung?

HeyGen ist ein leistungsstarker "AI-Video-Generator" und eine "generative AI-Plattform", die es Benutzern ermöglicht, mühelos Text in ansprechende "AI-generierte Videos" zu verwandeln. Es nutzt fortschrittliche "AI-Avatare" und "AI-Voiceovers", um professionellen Inhalt ohne komplexe Bearbeitung zu erstellen.

Welche "Videoerstellungstools" bietet HeyGen für "Trainingsvideos"?

HeyGen bietet umfassende "Videoerstellungstools" einschließlich "AI-Avatare", "Text-zu-Video-Generatoren" und anpassbare "Vorlagen". Diese Funktionen vereinfachen den Prozess für "L&D-Teams", um "Trainingsvideos" und "AI-generierte Videodokumentationen" effizient zu erstellen.

Kann HeyGen "AI-generierte Videodokumentationen" aus einem Skript erstellen?

Ja, HeyGen ist ein "automatisierter Trainingsvideo-Generator", der "AI-generierte Videodokumentationen" aus Ihrem Skript erstellt. Geben Sie einfach Ihren Text ein, und HeyGens "generative AI-Plattform" erstellt ein professionelles Video mit "AI-Avataren" und "AI-Voiceovers".

Wie kann ich "AI-generierte Video"-Inhalte innerhalb von HeyGen anpassen?

HeyGens "Editor" bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre "AI-generierten Video"-Inhalte. Sie können "Branding-Kontrollen" wie Logos und Farben anwenden, Medien aus einer "Medienbibliothek" integrieren und verschiedene "Vorlagen" nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen.

