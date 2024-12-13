Steigern Sie den Verkauf mit einem automatisierten Verkaufsvideo-Maker

Begeistern Sie Interessenten wie nie zuvor. Erstellen Sie beeindruckende Verkaufsvideos mit professionellen AI-Avataren für wirkungsvolle Präsentationen, die den Verkauf steigern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Investoren-Pitch-Video für Startups in der Frühphase, die Seed-Finanzierung suchen, und präsentieren Sie ein klares Problem, eine Lösung und eine Marktchance. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber, datengetrieben und inspirierend sein, wobei HeyGens Text-zu-Video-Funktion genutzt wird, um präzise Botschaften und eine professionelle Präsentation zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Produkt-Demo-Video für Kleinunternehmer, das die Benutzerfreundlichkeit und den sofortigen Nutzen eines neuen Software-Tools zeigt. Der visuelle Stil sollte hell, dynamisch und intuitiv sein, begleitet von fröhlicher Hintergrundmusik und klaren visuellen Hinweisen, wobei HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen für eine schnelle Erstellung voll genutzt werden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 20-sekündiges Marketingvideo für soziale Medien, um eine neue Funktion einer Produktivitäts-App anzukündigen, die sich an vielbeschäftigte Fachleute richtet. Der visuelle Stil sollte schnell, auffällig und für das stille Betrachten konzipiert sein, mit fetten Textüberlagerungen und dynamischen Übergängen, verstärkt durch HeyGens automatische Untertitel, um die Zugänglichkeit und das Engagement zu maximieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der automatisierte Verkaufsvideo-Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Verkaufsbotschaft mühelos in ansprechende, professionelle Verkaufsvideos in nur vier einfachen Schritten. Erstellen Sie wirkungsvolle Videos, die Ihr Publikum fesseln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer überzeugenden Verkaufsbotschaft. Geben Sie Ihr Skript einfach ein, und unsere Plattform bereitet es für die Umwandlung in ein dynamisches Video vor, indem sie Text-zu-Video-Technologie nutzt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren. Wählen Sie den perfekten Präsentator, um Ihre Botschaft mit Wirkung und Professionalität zu übermitteln.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Pitch an
Verbessern Sie Ihr Video mit benutzerdefinierten Branding-Kits, indem Sie Ihr Logo, Ihre Farben und Hintergrundmusik hinzufügen. Personalisieren Sie jedes Detail, um es an Ihre Markenidentität anzupassen und Ihr Publikum zu fesseln.
4
Step 4
Generieren und Teilen
Mit einem Klick generieren Sie Ihr hochauflösendes Verkaufsvideo. Exportieren Sie es in HD und teilen Sie es mühelos auf verschiedenen Plattformen, um das Engagement zu steigern und mehr Abschlüsse zu erzielen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolge

Bauen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit auf, indem Sie Erfolgsgeschichten von Kunden mühelos in überzeugende, AI-gestützte Testimonial-Videos für Ihre Verkaufsbemühungen verwandeln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie ermöglicht HeyGen die kreative Videoproduktion für das Marketing?

HeyGen befähigt Nutzer, ansprechende Marketingvideos mühelos zu erstellen. Nutzen Sie unsere vielfältige Bibliothek von AI-Avataren, umfangreiche Videovorlagen und robuste Anpassungsoptionen, um professionelle Videos zu erstellen, die auf Ihre Marke zugeschnitten sind. Sie können dynamische Inhalte mit AI-gestützten Tools mühelos generieren.

Kann HeyGen mir helfen, ein AI-Verkaufsskript zu erstellen und in ein Video umzuwandeln?

Ja, HeyGen bietet Tools zur Unterstützung bei der Erstellung von AI-Verkaufsskripten, die es Ihnen ermöglichen, Ihren Text nahtlos in überzeugende Verkaufsvideos zu verwandeln. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie und AI-Voiceover, um Ihr Skript zum Leben zu erwecken, komplett mit automatischen Untertiteln für maximale Zugänglichkeit.

Welche Funktionen bietet HeyGen für professionelle Videoproduktion und Branding?

HeyGen unterstützt die professionelle Videoproduktion durch Funktionen wie benutzerdefinierte Branding-Kits, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Farben für ein einheitliches Erscheinungsbild zu integrieren. Sie können Ihre Studio-Qualitätsvideos auch mit AI-Avataren, mitreißender Musik, animierten Übergängen und Textüberlagerungen verbessern, um ein poliertes Endprodukt mit HD-Exporten zu gewährleisten.

Wie kann der AI-Präsentator von HeyGen meine Verkaufsvideos aufwerten?

Die AI-Präsentator-Funktion von HeyGen, unterstützt von realistischen AI-Avataren, verbessert Ihre Verkaufsvideos erheblich, indem sie Ihre Botschaft mit Professionalität und Wirkung vermittelt. Dieses kreative Tool ermöglicht es Ihnen, ansprechende visuelle Inhalte zu erstellen, ohne komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen, und macht die anspruchsvolle Videoproduktion für jedermann zugänglich.

