Steigern Sie den Verkauf mit einem automatisierten Verkaufsvideo-Maker
Begeistern Sie Interessenten wie nie zuvor. Erstellen Sie beeindruckende Verkaufsvideos mit professionellen AI-Avataren für wirkungsvolle Präsentationen, die den Verkauf steigern.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Investoren-Pitch-Video für Startups in der Frühphase, die Seed-Finanzierung suchen, und präsentieren Sie ein klares Problem, eine Lösung und eine Marktchance. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber, datengetrieben und inspirierend sein, wobei HeyGens Text-zu-Video-Funktion genutzt wird, um präzise Botschaften und eine professionelle Präsentation zu gewährleisten.
Produzieren Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Produkt-Demo-Video für Kleinunternehmer, das die Benutzerfreundlichkeit und den sofortigen Nutzen eines neuen Software-Tools zeigt. Der visuelle Stil sollte hell, dynamisch und intuitiv sein, begleitet von fröhlicher Hintergrundmusik und klaren visuellen Hinweisen, wobei HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen für eine schnelle Erstellung voll genutzt werden.
Gestalten Sie ein prägnantes 20-sekündiges Marketingvideo für soziale Medien, um eine neue Funktion einer Produktivitäts-App anzukündigen, die sich an vielbeschäftigte Fachleute richtet. Der visuelle Stil sollte schnell, auffällig und für das stille Betrachten konzipiert sein, mit fetten Textüberlagerungen und dynamischen Übergängen, verstärkt durch HeyGens automatische Untertitel, um die Zugänglichkeit und das Engagement zu maximieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie wirkungsvolle Verkaufsvideos.
Produzieren Sie schnell leistungsstarke Verkaufsvideos und Marketinginhalte mit AI, um das Engagement zu steigern und den Verkauf effizient zu fördern.
Erstellen Sie schnelle Produktdemos und Pitches.
Erstellen Sie schnell ansprechende Produktdemos und prägnante Verkaufspitches für verschiedene Plattformen, um die Aufmerksamkeit des Publikums schnell zu gewinnen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie ermöglicht HeyGen die kreative Videoproduktion für das Marketing?
HeyGen befähigt Nutzer, ansprechende Marketingvideos mühelos zu erstellen. Nutzen Sie unsere vielfältige Bibliothek von AI-Avataren, umfangreiche Videovorlagen und robuste Anpassungsoptionen, um professionelle Videos zu erstellen, die auf Ihre Marke zugeschnitten sind. Sie können dynamische Inhalte mit AI-gestützten Tools mühelos generieren.
Kann HeyGen mir helfen, ein AI-Verkaufsskript zu erstellen und in ein Video umzuwandeln?
Ja, HeyGen bietet Tools zur Unterstützung bei der Erstellung von AI-Verkaufsskripten, die es Ihnen ermöglichen, Ihren Text nahtlos in überzeugende Verkaufsvideos zu verwandeln. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie und AI-Voiceover, um Ihr Skript zum Leben zu erwecken, komplett mit automatischen Untertiteln für maximale Zugänglichkeit.
Welche Funktionen bietet HeyGen für professionelle Videoproduktion und Branding?
HeyGen unterstützt die professionelle Videoproduktion durch Funktionen wie benutzerdefinierte Branding-Kits, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Farben für ein einheitliches Erscheinungsbild zu integrieren. Sie können Ihre Studio-Qualitätsvideos auch mit AI-Avataren, mitreißender Musik, animierten Übergängen und Textüberlagerungen verbessern, um ein poliertes Endprodukt mit HD-Exporten zu gewährleisten.
Wie kann der AI-Präsentator von HeyGen meine Verkaufsvideos aufwerten?
Die AI-Präsentator-Funktion von HeyGen, unterstützt von realistischen AI-Avataren, verbessert Ihre Verkaufsvideos erheblich, indem sie Ihre Botschaft mit Professionalität und Wirkung vermittelt. Dieses kreative Tool ermöglicht es Ihnen, ansprechende visuelle Inhalte zu erstellen, ohne komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen, und macht die anspruchsvolle Videoproduktion für jedermann zugänglich.