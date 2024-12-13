Erstellen Sie ansprechende Videos mit unserem automatisierten Erklärvideo-Maker

Produzieren Sie mühelos professionelle Erklärvideos mit fortschrittlichen AI-Avataren, um Ihr Publikum zu fesseln.

Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Produkt-Erklärvideo für technikaffine Unternehmer, das zeigt, wie ein automatisierter Erklärvideo-Maker die Inhaltserstellung vereinfacht. Verwenden Sie einen eleganten, modernen visuellen Stil mit einer selbstbewussten, freundlichen Stimme, um die wichtigsten Funktionen und Vorteile mit professionellem Charme zu präsentieren, indem Sie HeyGen's AI-Avatare nutzen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Marketingvideo für Kleinunternehmer, das einen neuen Online-Kurs vorstellt und die Kraft eines Erklärvideo-Makers nutzt. Der visuelle Stil sollte lebendig und energiegeladen sein, dynamische Stockfotos und Videos mit einer mitreißenden, motivierenden Stimme kombinieren und HeyGen's umfangreiche Vorlagen & Szenen verwenden, um schnell eine überzeugende Erzählung zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Bildungselement für neue Software-Nutzer, das die Kernfunktionen vereinfacht. Der visuelle Ansatz sollte klar und informativ sein, mit deutlichen On-Screen-Grafiken und einer neutralen, artikulierten Stimme, wobei HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion eine präzise Informationsvermittlung und Untertitel für Barrierefreiheit gewährleistet.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie eine dynamische 15-sekündige Social-Media-Anzeige, um einen bevorstehenden virtuellen Gipfel für junge Fachleute zu bewerben. Das Video sollte einen schnellen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und einem aufregenden, zeitgemäßen Hintergrundtrack aufweisen, optimiert für verschiedene Plattformen durch die Nutzung von HeyGen's Seitenverhältnis-Anpassung & Export-Funktion, um ein animiertes Erklärvideo zu erstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der automatisierte Erklärvideo-Maker funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Ideen in fesselnde Erklärvideos mit AI-gestützten Tools, dynamischen Visuals und professionellen Voiceovers, ohne dass Erfahrung erforderlich ist.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung oder dem Einfügen Ihres Videoskripts. Unser fortschrittlicher AI-Erklärvideo-Maker analysiert Ihre Inhalte und legt die Grundlage für Ihr animiertes Erklärvideo.
2
Step 2
Wählen Sie Visuals und Avatare
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Videovorlagen und integrieren Sie lebensechte AI-Avatare, um Ihre Botschaft zu präsentieren. Unsere Plattform synchronisiert die Visuals, um Ihr Skript zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit AI-generierten Voiceovers in mehreren Sprachen oder laden Sie Ihre eigenen hoch. Wenden Sie die Logos und Farben Ihrer Marke an, um ein einheitliches und professionelles Erscheinungsbild zu erzielen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Erklärvideo und exportieren Sie es im hochauflösenden MP4-Format. Ihr polierter Inhalt ist nun bereit, um effektiv mit Ihrem Publikum geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie Social-Media-Erklärinhalte

.

Erstellen Sie fesselnde Erklärvideos und Clips, die für Social-Media-Plattformen optimiert sind, um Ihre Botschaft effektiv an ein breiteres Publikum zu kommunizieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Erklärvideos für unterschiedliche Inhaltsbedürfnisse?

HeyGen's AI-gestützter Erklärvideo-Maker vereinfacht die Produktion von animierten Erklärvideos für verschiedene Anwendungen, von Marketing bis Bildung. Er nutzt AI-Avatare und dynamische Videovorlagen, die es den Nutzern ermöglichen, Dokumente mühelos in fesselnde visuelle Geschichten zu verwandeln.

Ist Erfahrung im Video-Editing erforderlich, um professionelle Erklärvideos mit HeyGen zu erstellen?

Nein, HeyGen's automatisierter Erklärvideo-Maker ist für Nutzer konzipiert, die keine Erfahrung im Video-Editing benötigen. Sein intuitiver Drag-and-Drop-Editor und vorgefertigte Videovorlagen ermöglichen es jedem, schnell und einfach hochwertige, maßgeschneiderte Erklärvideos zu produzieren.

Welche kreativen Anpassungsmöglichkeiten bietet HeyGen für Erklärvideos?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Erklärvideos, einschließlich einer vielfältigen Schauspieler-Bibliothek von AI-Avataren, verschiedenen Videostilen und benutzerdefinierten Branding-Kontrollen. Sie können auch Stockfotos und -videos integrieren, Hintergrundmusik hinzufügen und natürliche Voiceovers in über 50 Sprachen generieren, um Ihre Inhalte zu personalisieren.

Kann HeyGen dabei helfen, die Marken-Konsistenz über Produkt-Erklärvideos hinweg zu wahren?

Absolut. HeyGen unterstützt die Marken-Konsistenz für Produkt-Erklärvideos durch Funktionen wie anpassbare Stile, Logos und benutzerdefinierte Bilder. Dies stellt sicher, dass Ihre AI-Erklärvideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen, unabhängig vom Marketingkanal.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo