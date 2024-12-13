Automatisierter Content-Generator für schnellere Marketingergebnisse

Optimieren Sie Ihre Content-Erstellung und verstärken Sie Ihre Markenstimme mit AI-Content-Automatisierung, einschließlich HeyGen's Text-zu-Video aus Skript.

Erstellen Sie ein 1-minütiges technisches Demonstrationsvideo für technikaffine Content-Strategen, das zeigt, wie ein automatisierter Content-Generator den Arbeitsablauf optimiert. Der visuelle Stil sollte sauber und infografikartig sein, begleitet von einem professionellen Voiceover, das die nahtlose Text-zu-Video-Funktionalität innerhalb von HeyGen präsentiert.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 1,5-minütiges Erklärvideo für CTOs und IT-Manager, das die grundlegende Architektur einer AI-Content-Plattform beschreibt, die von Large Language Models (LLM) angetrieben wird. Dieses Video sollte eine moderne UI/UX-Demonstration mit einem autoritativen Ton enthalten und HeyGen's AI-Avatare nutzen, um die Zuschauer durch komplexe Konzepte zu führen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 45-sekündiges analytisches Video für Forscher und AI-Ethiker, das die technischen Nuancen von Generative AI und das Streben nach unauffindbarem AI-Content untersucht. Der visuelle und akustische Stil sollte futuristisch und analytisch sein, mit Datenvisualisierungen, die HeyGen's präzise Voiceover-Generierung nutzen, um komplexe Punkte zu artikulieren.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 2-minütiges Informationsvideo für Unternehmenskunden und Sicherheitsbeauftragte, das zeigt, wie robuste Sicherheitsstandards auf Unternehmensebene in AI-Automatisierungstools integriert sind. Die Präsentation sollte professionell und vertrauenswürdig sein, wobei HeyGen's vielfältige Vorlagen und Szenen verwendet werden, um Sicherheitsprotokolle und Vorteile visuell zu vermitteln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein automatisierter Content-Generator funktioniert

Erfahren Sie, wie diese leistungsstarke AI-Content-Plattform Ihre Content-Erstellung optimiert, indem sie Ideen mühelos und präzise in ansprechende Videos verwandelt und Ihre Marketingkampagnen verstärkt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren Content
Geben Sie Ihr Skript ein, um zu beginnen. Unsere Plattform nutzt die Text-zu-Video aus Skript-Fähigkeiten, um Ihre schriftlichen Ideen sofort in einen grundlegenden Videodraft zu konvertieren, der für weitere Verbesserungen und Content-Erstellung bereit ist.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Präsentation
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Passen Sie deren Aussehen und Stimme an, um perfekt mit Ihrer Markenstimme übereinzustimmen und eine konsistente und ansprechende Präsentation zu gewährleisten.
3
Step 3
Wenden Sie Branding-Elemente an
Integrieren Sie Ihre einzigartige visuelle Identität mit umfassenden Branding-Kontrollen. Fügen Sie Ihr benutzerdefiniertes Logo hinzu, wählen Sie markenspezifische Farben aus und stellen Sie sicher, dass Ihr Content perfekt auf Ihre Marketingkampagnen zugeschnitten ist.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Ergebnis
Überprüfen Sie Ihren generierten Content, nehmen Sie letzte Anpassungen vor und fahren Sie dann mit dem Export fort. Unser automatisierter Content-Generator bietet flexible Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, sodass Sie Ihren Content für jede Plattform optimieren können.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Schulungen mit AI-Video

.

Entwickeln Sie überzeugende Schulungsinhalte mit AI-gestützten Videos, steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote für ein effektiveres Lernerlebnis.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI-Content-Automatisierung?

HeyGen fungiert als fortschrittliche AI-Content-Plattform und automatisierter Content-Generator, der Generative AI nutzt, um Text in dynamische Videos zu verwandeln. Es vereinfacht die Content-Erstellung, indem es Nutzern ermöglicht, mühelos professionelle Videos mit realistischen AI-Avataren und benutzerdefinierten Voiceovers direkt aus einem Skript zu erstellen, was eine effiziente AI-Content-Automatisierung verkörpert.

Kann HeyGen helfen, die Marken-Konsistenz über verschiedene Marketingkampagnen hinweg zu wahren?

Ja, HeyGen sorgt für eine starke Marken-Konsistenz in all Ihren Video-Content-Erstellungen. Mit robusten Branding-Kontrollen für Logos und Farben sowie einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen und Szenen ermöglicht HeyGen Marketern, jedes Video mit ihrer einzigartigen Markenstimme für wirkungsvolle Marketingkampagnen in Einklang zu bringen.

Welche Technologie treibt HeyGen's anspruchsvolle AI-Videoerstellung an?

HeyGen nutzt anspruchsvolle Large Language Models (LLMs) und fortschrittliche Generative AI, um seine AI-Content-Plattform anzutreiben, die eine nahtlose AI-Content-Automatisierung für die Videoproduktion ermöglicht. Diese technische Grundlage gewährleistet hochwertige AI-Avatare und Voiceovers, während gleichzeitig Sicherheitsstandards auf Unternehmensebene für Benutzerdaten eingehalten werden.

Bietet HeyGen Funktionen zur Unterstützung vielfältiger Content-Erstellungsanforderungen?

Absolut, HeyGen geht über die grundlegende Videoerstellung hinaus und bietet umfassende AI-Automatisierungstools zur Unterstützung vielfältiger Content-Erstellungsbedürfnisse. Es umfasst wesentliche Funktionen wie automatische Untertitel und Bildunterschriften, Größenanpassung des Seitenverhältnisses für verschiedene Plattformen und eine reichhaltige Medienbibliothek, ideal für die Erstellung überzeugender Produktbeschreibungen oder erweiterter Marketingkampagnen.

