Stellen Sie sich vor, Sie produzieren ein lebendiges 60-Sekunden-Marketingvideo für Ihr neues Produkt, das sich an vielbeschäftigte Kleinunternehmer richtet, die den Wert eines automatisierten Business-Video-Generators schnell erfassen müssen. Visuell denken Sie an saubere, dynamische Grafiken und kurze, eindrucksvolle Clips, die Produktmerkmale zeigen, begleitet von einer optimistischen, selbstbewussten Stimme. Sie können dies mühelos mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript erreichen, um Ihre Ideen in ansprechende Multimedia-Inhalte zu verwandeln, ohne komplexe Bearbeitung.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein professionelles, aber zugängliches 45-Sekunden-Video speziell für Vertriebsteams und Content-Ersteller, das zeigt, wie man die Ansprache in großem Maßstab personalisiert. Stellen Sie sich einen eleganten, modernen visuellen Stil vor, mit einem freundlichen, ansprechenden AI-Avatar, der die wichtigsten Vorteile präsentiert und durch HeyGens Voiceover-Generierung eine konsistente Markenstimme sicherstellt. Dies ermöglicht es den Nutzern, personalisierte digitale Avatare für verschiedene Kampagnen zu erstellen und die Kundenbindung mit einer persönlichen Note zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein informatives 90-Sekunden-Trainingsvideo, das für HR-Abteilungen und Unternehmensschulungen konzipiert ist und einen neuen Mitarbeiter-Onboarding-Prozess veranschaulicht. Dieses Video sollte einen klaren, instruktiven visuellen Stil mit Bildschirmtexten aufweisen, die wichtige Punkte verstärken, ergänzt durch eine ruhige und autoritative Erzählung. Mit HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung können Sie problemlos relevante visuelle Inhalte integrieren und durch automatische Untertitel/Untertitel die Zugänglichkeit für alle Lernenden sicherstellen, was die Erstellung wesentlicher Schulungsvideos vereinfacht.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein fesselndes 30-Sekunden-Video für soziale Medien, das sich an Social-Media-Manager und Influencer richtet und zeigt, wie schnell sie auffällige Inhalte erstellen können. Der visuelle Stil sollte schnelllebig, trendig und lebendig sein, mit schnellen Szenenwechseln, die mit energetischer Hintergrundmusik unterlegt sind. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um das Video für verschiedene Plattformen zu optimieren, und machen Sie es jedem Nutzer eines AI-Video-Generators einfach, professionell aussehende Social-Media-Videos zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein automatisierter Business-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Ideen mühelos in professionelle Business-Videos mit AI, optimieren Sie Ihren Content-Erstellungsprozess und steigern Sie das Engagement.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Videoskripts. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-Funktionen, um Ihre Worte in überzeugende visuelle Inhalte zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar und ein Template
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an lebensechten AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren, und wählen Sie ein professionelles Template, das zum Zweck Ihres Videos passt.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Medien hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie Branding-Elemente wie Logos und Farben integrieren und Multimedia-Inhalte aus unserer umfangreichen Bibliothek oder Ihren eigenen Uploads hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Erstellen Sie Ihr hochwertiges Video mit Leichtigkeit, nutzen Sie die Größenanpassung im Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen und exportieren und teilen Sie es nahtlos über Ihre Kanäle.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Schulungs- und Lernmaterialien

Entwickeln Sie dynamische, AI-generierte Schulungsvideos, die das Engagement der Lernenden und die Wissensspeicherung Ihrer Belegschaft erheblich verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von AI-Videos aus Text?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, Text einfach in überzeugende AI-Videos zu verwandeln. Nutzen Sie unseren fortschrittlichen AI-Video-Generator und eine vielfältige Auswahl an AI-Avataren, um Videos in Studioqualität ohne komplexe Bearbeitung zu erstellen. Dieser optimierte Prozess macht die automatisierte Videoproduktion für all Ihre Multimedia-Inhalte zugänglich.

Kann ich Videos mit der Identität meiner Marke mit HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet robuste Anpassungsoptionen, die es Ihnen ermöglichen, die Identität Ihrer Marke nahtlos zu integrieren. Verwenden Sie gebrandete Hintergründe, fügen Sie Ihr Logo hinzu und steuern Sie die Farben, um sicherzustellen, dass jedes Marketingvideo den einzigartigen Stil und die Botschaft Ihres Unternehmens widerspiegelt.

Welche Arten von Multimedia-Inhalten kann HeyGen effizient erstellen?

HeyGen ist ein automatisierter Business-Video-Generator, der für die Erstellung vielfältiger Inhalte konzipiert ist. Produzieren Sie mühelos hochwertige Social-Media-Videos, ansprechende Marketingvideos und informative Schulungsvideos mit unserer intuitiven Plattform. Dies hilft Teams, erheblich Zeit bei der Videoproduktion zu sparen.

Bietet HeyGen realistische AI-Avatare und Voiceovers für Videoprojekte?

Ja, HeyGen bietet eine große Auswahl an realistischen digitalen Avataren und unterstützt die Erstellung von reichhaltigen Voiceovers in über 140 Sprachen. Sie können sogar Ihren eigenen ausdrucksstarken AI-Avatar erstellen, um Ihre Videoinhalte zu personalisieren und so für jedes Projekt kraftvolle und synchronisierte Audios zu gewährleisten.

