Erstellen Sie ein lebendiges 45-Sekunden-Video, das sich an Kleinunternehmer und digitale Vermarkter richtet und zeigt, wie ein automatisierter AI-Video-Generator ihre Content-Marketing-Bemühungen vereinfachen kann. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit sanften Übergängen, die die Benutzerfreundlichkeit der Plattform hervorheben, begleitet von mitreißender Musik und einer klaren, professionellen AI-Sprachübertragung. Konzentrieren Sie sich darauf, die mühelose Umwandlung von Text zu Video vom Skript bis zum fertigen Produkt zu zeigen und dabei Zeit- und Kosteneinsparungen für überzeugende Marketingkampagnen zu betonen.

