Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 2-minütiges Schulungsvideo, das sich auf die neuesten Compliance-Updates für HR-Profis und Compliance-Beauftragte konzentriert und wichtige Änderungen in den Vorschriften hervorhebt. Dieses Video sollte einen sauberen, informativen visuellen Stil mit On-Screen-Text und zugänglichen Untertiteln bieten, um Klarheit für diverse Lernende zu gewährleisten, mit einer klaren, direkten Stimme, die aus einem präzisen Text-zu-Video-Skript generiert wird und die Genauigkeit betont.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 90-sekündiges ansprechendes Schulungsvideo für alle Mitarbeiter, das gängige Prüfungsprozesse und deren Bedeutung entmystifiziert, um das allgemeine organisatorische Verständnis zu verbessern. Nutzen Sie dynamische Vorlagen und Szenen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um komplexe Ideen zu veranschaulichen, begleitet von einem optimistischen, ermutigenden Audiotrack und lebendigen, leicht verständlichen Animationen, um das Lernen unterhaltsam zu gestalten und die Behaltensquote zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für Schulungsmanager und L&D-Spezialisten, das den nahtlosen Prozess des Exports von Schulungsinhalten für die LMS-Integration demonstriert. Der visuelle Stil sollte elegant und funktional sein, mit Bildschirmaufnahmen und prägnanten Grafiken, begleitet von einem präzisen, technischen Voiceover. Zeigen Sie unbedingt die Flexibilität der Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um die Anpassung an verschiedene Plattformen sicherzustellen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Prüfungsschulungsvideo-Ersteller funktioniert

Vereinfachen Sie die Erstellung von ansprechenden und konformen Prüfungsschulungsvideos mit HeyGens AI-gestützter Plattform, die komplexe Themen für Ihr Team vereinfacht.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Fügen Sie Ihr Prüfungsschulungsskript in HeyGen ein. Unsere Plattform generiert automatisch Videoinhalte aus Ihrem Text und stellt sicher, dass die Botschaft in allen Modulen konsistent bleibt, indem Text-zu-Video aus Skripten verwendet wird.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Prüfungsschulungsinhalte zu präsentieren. Dies erhöht das Engagement und macht komplexe Prüfungsverfahren für Ihre Lernenden zugänglicher.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Video an und branden Sie es
Wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre Prüfungsschulungsvideos perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität und Ihren Standards übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren Sie zur einfachen Weitergabe
Exportieren Sie Ihr fertiges Prüfungsschulungsvideo in verschiedenen Formaten, einschließlich SCORM, für eine nahtlose Integration in Ihr bestehendes Lernmanagementsystem und eine effiziente Verteilung.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Prüfungsverfahren entmystifizieren

Nutzen Sie AI-gestützte Videoproduktion, um komplexe Prüfungskonzepte in leicht verständliche und verdauliche Schulungsmodule zu zerlegen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Prüfungsschulungsvideos?

HeyGen, eine fortschrittliche AI-Videoplattform, vereinfacht die Produktion von Prüfungsschulungsvideos, indem sie Text-zu-Video aus Skripten mit realistischen AI-Avataren und Voiceover-Generierung umwandelt. Sie können auch problemlos Untertitel hinzufügen, um die Zugänglichkeit Ihrer Schulungsvideos zu verbessern.

Kann HeyGen Unternehmenslernvideos mit spezifischem Branding anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo und Ihre Farben direkt in Videovorlagen und Szenen zu integrieren. Sie können auch die Größenanpassung im Seitenverhältnis und eine umfassende Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um Ihre Unternehmenslern-Inhalte vollständig anzupassen.

Welche technischen Integrationen bietet HeyGen für die Verteilung von Mitarbeiterschulungsinhalten?

HeyGen unterstützt nahtlose LMS-Integration und SCORM-Export, was eine effiziente Verteilung Ihrer Mitarbeiterschulungsvideos innerhalb bestehender Unternehmenslernsysteme ermöglicht. Darüber hinaus bietet die Plattform einen mehrsprachigen Videoplayer und Untertitel, um Ihre Schulungsreichweite global zu erweitern.

Bietet HeyGen sichere und umfassende Videobearbeitungsfunktionen?

HeyGen bietet einen intuitiven AI-Video-Editor mit fortschrittlichen Funktionen wie textbasierter Bearbeitung und Transkriptionseditor-Tools für präzise Modifikationen. Die Plattform ist mit robusten Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet, einschließlich SOC 2- und DSGVO-Konformität, um den Datenschutz und die Sicherheit aller Ihrer Videoinhalte zu gewährleisten.

