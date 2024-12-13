HeyGen erleichtert die Produktion hochwertiger Audit-Schulungsvideos erheblich, indem es Ihre bestehenden Skripte in dynamische Videoinhalte umwandelt. Geben Sie einfach Ihren Text ein, wählen Sie aus einer Vielzahl von Szenen und Vorlagen, und HeyGens AI generiert das Video mit Voiceovers und Untertiteln, was Ihren Prozess zur Erstellung von Compliance-Schulungsvideos vereinfacht.