Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie eine überzeugende 30-sekündige Ankündigung für HR-Manager und Abteilungsleiter, die die Effizienzsteigerungen durch optimierte Anwesenheitsabläufe mit HeyGen präsentiert. Dieses Video sollte einen dynamischen und positiven visuellen Stil mit beschwingter Hintergrundmusik haben und die Text-zu-Video-Fähigkeiten nutzen, um schnell die wichtigsten Vorteile und Funktionen zu vermitteln. Untertitel für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges Tutorial-Video für Mitarbeiter, die häufige Probleme mit der Anwesenheitsberichterstattung haben, wie z.B. Fehler beim Ein- und Ausstempeln. Der visuelle und akustische Stil sollte ruhig, hilfreich und Schritt für Schritt sein, wobei HeyGens Vorlagen & Szenen für eine klare Strukturierung und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante visuelle Inhalte genutzt werden, um häufige Probleme bei Anwesenheitsabläufen effektiv zu lösen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein modernes 45-sekündiges Update-Video für alle Mitarbeiter, das neue Funktionen oder Verbesserungen des Anwesenheitssystems Ihres Unternehmens vorstellt. Der visuelle Stil sollte sauber und ansprechend sein, mit einem selbstbewussten KI-Avatar, der die Botschaft übermittelt, und der Nutzung von Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte, um sicherzustellen, dass es auf jedem Bildschirm gut aussieht und die gesamte HR-Kommunikation verbessert.
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Videoersteller für Anwesenheitsabläufe funktioniert

Vereinfachen Sie die HR-Kommunikation, indem Sie mühelos klare, ansprechende Videos für Anwesenheitsrichtlinien und -verfahren mit einem KI-Videoersteller erstellen, um ein einheitliches Verständnis in Ihrem Team zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie die Details Ihres Anwesenheitsablaufs in die Plattform einfügen. Unsere leistungsstarken Text-zu-Video-Fähigkeiten wandeln Ihren Text sofort in Videoszenen um.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von lebensechten KI-Avataren, die das Gesicht und die Stimme Ihrer Anwesenheitsablauf-Erklärung sein sollen. Jeder Avatar kann Ihre Botschaft klar übermitteln.
3
Step 3
Branding-Elemente anwenden
Steigern Sie Professionalität und Wiedererkennung, indem Sie Ihr Firmenlogo und Ihre Markenfarben hinzufügen. Nutzen Sie integrierte Branding-Kontrollen, um Konsistenz mit Ihrer Unternehmensidentität sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Anleitungsvideo, indem Sie Untertitel für Barrierefreiheit hinzufügen, und exportieren Sie es dann in Ihrem gewünschten Format, bereit zur Verteilung an Ihr Team.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe HR-Richtlinien vereinfachen

Nutzen Sie die Fähigkeiten des KI-Videoerstellers, um komplexe Anwesenheitsvorschriften und HR-Informationen in leicht verständliche und zugängliche Videoformate zu destillieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine kreativen Videoprojekte verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende "How-to-Videos", "Tutorial-Videos" oder "Event-Zusammenfassungen" zu erstellen, indem Sie auf die umfangreiche Bibliothek von "Vorlagen & Szenen" zugreifen. Sie können diese leicht mit den "Branding-Kontrollen" Ihrer Marke anpassen, um ein konsistentes Erscheinungsbild zu gewährleisten, was es zu einem hervorragenden "Videoersteller" für vielfältige kreative Bedürfnisse macht.

Was macht HeyGen zu einem effektiven KI-Videoersteller für Unternehmen?

HeyGen zeichnet sich als effektiver "KI-Videoersteller" durch seine fortschrittlichen "Text-zu-Video-Fähigkeiten" aus, die es Ihnen ermöglichen, Skripte schnell in professionelle Videos zu verwandeln. Mit realistischen "KI-Avataren" und integrierter "Sprachsynthese" vereinfacht HeyGen den gesamten Videoproduktionsprozess und liefert effizient hochwertige Inhalte.

Kann HeyGen die Anwesenheitsabläufe für die HR-Kommunikation vereinfachen?

Absolut, HeyGen ist ein idealer "Videoersteller für Anwesenheitsabläufe" für "HR-Manager", der es ihnen ermöglicht, klare und prägnante "Anleitungsvideos" für die "HR-Kommunikation" zu erstellen. Dies hilft, Prozesse zu standardisieren und sicherzustellen, dass Mitarbeiter wichtige Anwesenheitsrichtlinien verstehen, was die Effizienz im "Management der Anwesenheitsabläufe" insgesamt verbessert.

Wie unterstützt HeyGen Branding und Barrierefreiheit in Videoinhalten?

HeyGen bietet robuste "Branding-Kontrollen", die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo und Ihre Farben in jedes Video zu integrieren, um ein professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten. Zusätzlich werden "Untertitel" automatisch generiert, was die Barrierefreiheit erhöht und sicherstellt, dass Ihre Botschaften für alle Zuschauer klar sind, bereit für die "automatisierte Multi-Plattform-Verteilung".

