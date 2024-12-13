2

Step 2

Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihr Skript

Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Ergebnisse zu präsentieren. Geben Sie Ihr Skript ein, um ein professionelles Voiceover zu generieren und Ihre Einblicke in das Sportprogramm in ein klares, ansprechendes Video zu synthetisieren.