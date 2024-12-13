Vereinigung Schulungsvideo-Generator: Erstellen Sie schnell fesselnde Kurse

Verwandeln Sie Ihre Skripte sofort in professionelle Schulungsvideos mit unserem intuitiven Text-zu-Video-Generator.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Begrüßungsvideo für neue Mitarbeiter, das sich auf wesentliche Informationen zur "Mitarbeitereinführung" konzentriert. Die Zielgruppe sind neue Mitarbeiter, die einer Berufsvereinigung beitreten. Verwenden Sie einen modernen, klaren visuellen Stil mit einer hellen Farbpalette und einer freundlichen, professionellen Stimme, um mit HeyGens "AI Avatars" wichtige Botschaften zu übermitteln und die Unternehmenskultur effektiv vorzustellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein prägnantes 60-sekündiges "technisches Schulungsvideo", das eine neue Funktion im Mitgliederportal unserer Vereinigung erklärt. Dieses Video richtet sich an bestehende Mitglieder, die die neue Funktionalität schnell verstehen müssen. Der visuelle Stil sollte sehr anschaulich sein, mit Bildschirmaufnahmen und klaren Anmerkungen, ergänzt durch eine präzise, instruktive Stimme, die effizient mit HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion für Genauigkeit und Geschwindigkeit generiert wird.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein fesselndes 30-sekündiges Ankündigungsvideo für unser "Lern- und Entwicklungsteam", das eine bevorstehende Workshop-Reihe hervorhebt. Dieses Video richtet sich an alle Mitarbeiter der Vereinigung und soll Begeisterung und Teilnahme wecken. Verwenden Sie einen energetischen und visuell dynamischen Stil mit beschwingter Hintergrundmusik und nutzen Sie HeyGens "Voiceover-Generierung", um einen konsistenten Ton und Klarheit über mehrere interne Kommunikationskanäle hinweg sicherzustellen, sodass die Ankündigung wirklich "mitreißend" wird.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie eine einfache 45-sekündige "SOP-Videoerstellung"-Anleitung, die den neuen Prozess der Kosteneinreichung demonstriert. Die Zielgruppe umfasst alle Mitarbeiter, die für die Einreichung von Kosten verantwortlich sind und eine klare, schrittweise Anleitung benötigen. Die visuelle Präsentation sollte übersichtlich und sequenziell sein, mit fettgedrucktem Text auf dem Bildschirm und einer selbstbewussten, erklärenden Stimme. Nutzen Sie HeyGens vorgefertigte "Vorlagen & Szenen", um die Produktion dieser wichtigen internen Anweisung zu optimieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Schulungsvideo-Generator für Vereinigungen funktioniert

Optimieren Sie die Erstellung Ihrer Schulungsinhalte mit AI-gestützten Tools und produzieren Sie professionelle und fesselnde Videos für Ihre Vereinigung in Minuten.

Step 1
Erstellen mit einem Text-zu-Video-Generator
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Schulungsskript oder Ihren Inhalt in den Text-zu-Video-Generator eingeben. Dies verwandelt Ihren Text schnell in eine dynamische Videogrundlage für die Lernmaterialien Ihrer Vereinigung.
Step 2
Wählen Sie Ihren AI Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI Avatars, um die Marke Ihrer Vereinigung zu repräsentieren. Ihr ausgewählter Avatar wird die Schulungsinhalte visuell übermitteln und das Engagement der Lernenden steigern.
Step 3
Fügen Sie ein fesselndes Voiceover hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit realistischer Voiceover-Generierung in mehreren Sprachen. Dies sorgt für eine klare und professionelle Erzählung, die Ihre Schulungsvideos für ein globales Publikum zugänglich und wirkungsvoll macht.
Step 4
Branding anwenden und abschließen
Passen Sie Ihr Video mit unseren Branding-Kontrollen an, indem Sie das Logo und die Farben Ihrer Vereinigung für ein einheitliches Erscheinungsbild hinzufügen. Sobald Sie zufrieden sind, finalisieren Sie Ihr Video zur Veröffentlichung, bereit, Ihr Publikum zu schulen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Konzepte in Schulungen

Verwandeln Sie komplexe Themen in leicht verständliche Videolektionen und machen Sie komplexe Schulungsmaterialien für alle Mitglieder der Vereinigung zugänglich und fesselnd.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos für Vereinigungen vereinfachen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher Schulungsvideo-Generator für Vereinigungen, der die Inhaltsproduktion durch den Einsatz von AI Avatars und einem leistungsstarken Text-zu-Video-Generator vereinfacht. Dies ermöglicht es den Nutzern, schnell und effizient fesselnde Schulungsvideos zu erstellen, auch ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung verschiedener Arten von Lern- und Entwicklungsmaterialien?

Absolut, HeyGen ist für vielfältige Lern- und Entwicklungsbedürfnisse konzipiert, einschließlich effizienter SOP-Videoerstellung, umfassender Mitarbeitereinführungsmaterialien und detaillierter technischer Schulungen. Seine generativen AI-Fähigkeiten ermöglichen die schnelle Produktion fesselnder Videos für eine hybride Belegschaft.

Erlaubt HeyGen Anpassungen und Branding in Schulungsvideos?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre Schulungsvideos zu integrieren. Mit anpassbaren Schulungsvideo-Vorlagen, einer Medienbibliothek und fortschrittlicher Voiceover-Generierung bleibt Ihr Inhalt markenkonform und wirkungsvoll.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen für eine effiziente Produktion von Schulungsvideos?

HeyGen bietet eine umfassende AI-Video-Lösung, einschließlich AI Avatars, Text-zu-Video-Generierung und einem AI-Bildschirmrekorder für einfache Inhaltserfassung. Es unterstützt mehrsprachige Voiceover-Generierung und bietet einfache Updates, was es zu einem leistungsstarken Werkzeug für L&D-Teams macht, um schnell Schulungsvideos zu erstellen.

