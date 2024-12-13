Asset-Tracking-Video-Maker für optimiertes visuelles Asset-Management

Automatisieren Sie dynamische Asset-Tracking-Videos mit AI-Tools und nutzen Sie Text-to-video from script für eine schnelle Erstellung.

460/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine fesselnde 2-minütige technische Analyse für Produktentwickler und Fertigungsingenieure, die die komplexen Anwendungen von "Motion Tracking" und "Object Tracking" in der Qualitätssicherung oder Designvalidierung erklärt. Dieses Video sollte detaillierte technische Diagramme und reale Beispiele enthalten, präsentiert mit einer präzisen, erklärenden Stimme, die HeyGens leistungsstarke "Voiceover-Generation"-Funktion nutzt, und eine saubere, analytische visuelle Ästhetik beibehält.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein dynamisches 60-sekündiges Erklärvideo für technische Trainer und F&E-Teams, das zeigt, wie integrierte "AI-Tools" in einem modernen "Video-Editor" die Erstellung komplexer technischer Demonstrationen beschleunigen können. Der visuelle Stil sollte modern und ansprechend sein, mit animierten Grafiken und einem selbstbewussten, lehrreichen Ton, präsentiert von einem "AI-Avatar" von HeyGen, um die Beziehung und das Engagement zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein einfaches 1-minütiges Video für Kleinunternehmer und Projektmanager, das zeigt, wie eine "benutzerfreundliche Oberfläche" die Erstellung regelmäßiger technischer Updates oder "Asset-Management"-Fortschrittsberichte vereinfacht. Verwenden Sie einen sauberen, vorlagenbasierten visuellen Ansatz mit einer ermutigenden, professionellen Stimme und nutzen Sie HeyGens umfangreiche "Templates & scenes", um mühelos professionell aussehende Inhalte zu erstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Asset-Tracking-Video-Maker funktioniert

Erfahren Sie, wie Sie mit HeyGens intuitiver AI-Videoplattform effizient ansprechende Videos erstellen, die Asset-Tracking-Konzepte erklären oder demonstrieren.

1
Step 1
Wählen Sie einen Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Vielzahl vorgefertigter **Templates** oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihre Asset-Management-Konzepte zu artikulieren. Nutzen Sie HeyGens Templates & scenes, um Ihren Videoerstellungsprozess schnell zu starten.
2
Step 2
Gestalten Sie Ihren Inhalt
Geben Sie Ihr Skript ein, um Asset-Tracking-Prozesse zu beschreiben. Unsere **Text-to-video from script**-Funktion generiert das erste Video, sodass Sie sich auf klare Kommunikation und Erzählung konzentrieren können.
3
Step 3
Verbessern Sie mit visuellen und akustischen Elementen
Integrieren Sie relevante Bilder und Videoclips, um Asset-Bewegungen oder Daten zu veranschaulichen. Wenden Sie **Branding-Kontrollen** an, um sicherzustellen, dass Ihr Video mit der visuellen Identität Ihres Unternehmens übereinstimmt und einen professionellen Look verstärkt.
4
Step 4
Abschließen und exportieren
Überprüfen Sie Ihr fertiges Video, nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor und nutzen Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte, um optimierte Versionen für verschiedene Plattformen, einschließlich **Social-Media-Videos**, zu erstellen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie wirkungsvolle Werbevideos für Asset-Lösungen

.

Erstellen Sie schnell überzeugende Werbevideos mit AI, um neue Funktionen oder Dienstleistungen im Asset-Tracking hervorzuheben und Interesse und Akzeptanz zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die technischen Aspekte der Videoproduktion?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Tools, um den Videoerstellungsprozess zu optimieren, sodass komplexe Aufgaben wie das Erstellen professioneller Untertitel und Bildunterschriften mühelos werden. Die benutzerfreundliche Oberfläche sorgt für eine effiziente Inhaltserstellung für alle.

Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen für professionelle Videoinhalte?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die eine nahtlose Integration Ihres Firmenlogos und spezifischer Markenfarben in alle Ihre Videos ermöglichen. Dies gewährleistet eine konsistente visuelle Identität und professionelle Präsentation Ihrer Inhalte.

Kann HeyGen Skripte mithilfe von AI in hochwertige Videos umwandeln?

Ja, die leistungsstarken AI-Funktionen von HeyGen ermöglichen es Ihnen, Text mühelos in Videos umzuwandeln, komplett mit realistischen AI-Avataren und integrierter Voiceover-Generierung. Dies ermöglicht eine effiziente Videoproduktion ohne professionelle Schauspieler.

Ist HeyGen vielseitig für die Erstellung verschiedener Videoformate und -typen?

HeyGen ist äußerst vielseitig und bietet eine breite Palette an Vorlagen und Szenen sowie Optionen zur Größenanpassung und zum Exportieren. Dies ermöglicht es Ihnen, Videos mühelos für verschiedene Plattformen und Zwecke zu erstellen und anzupassen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo