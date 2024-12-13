Erstellen Sie ein detailliertes 1-minütiges Künstlerporträt-Video, das den komplexen Prozess hinter dem neuesten Werk eines digitalen Illustrators zeigt, und richten Sie sich dabei an aufstrebende Künstler und Kunstliebhaber. Der visuelle Stil sollte sauber und präzise sein und Schritt-für-Schritt-Visualisierungen der Entwicklung des Kunstwerks enthalten, ergänzt durch eine ruhige, informative Stimme, die direkt aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion generiert wird. Dieses Video soll die technischen Aspekte der digitalen Kunstschöpfung beleuchten.

