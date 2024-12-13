Der optimierte Prozess von HeyGen ermöglicht es Ihnen, Videos aus Text zu erstellen, indem Sie Ihren Artikel oder Ihr Skript einfügen. Unsere Plattform wandelt den Text automatisch in ein Videodrehbuch um, schlägt dynamische visuelle Darstellungen vor und fügt automatisierte Untertitel hinzu. Sie können das Video dann mit verschiedenen Vorlagen verfeinern und Elemente vor dem Export anpassen, um es effektiv als Artikel-zu-Video-Konverter zu nutzen.