Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein fesselndes 45-Sekunden-Video, das den 'künstlerischen Prozess' der Erstellung eines Mixed-Media-Werks veranschaulicht, das sich an kreative Hobbyisten und Studenten richtet. Integrieren Sie Zeitraffer-Segmente und Nahaufnahmen, nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für ergänzende visuelle Inhalte und professionelle künstlerische Übergänge, alles untermalt von inspirierender, filmischer Musik mit prägnanten Untertiteln für wichtige Tipps.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein ansprechendes 30-Sekunden-'Bildungsvideo', das das Konzept des negativen Raums im Zeichnen erklärt, zugeschnitten auf Kunstbegeisterte und diejenigen, die komplexe Konzepte vereinfachen möchten. Das Video sollte saubere, animierte Grafiken und illustrative Beispiele verwenden, präsentiert von einem autoritativen AI-Avatar, der von HeyGen betrieben wird, wobei das Skript über die Text-zu-Video-Funktion in ein Video umgewandelt wird, um Klarheit und Präzision zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 60-Sekunden-Promotionsvideo, das als 'Kunst-Lern-Video-Maker'-Intro für einen Online-Kurs über abstrakte Malerei fungiert, und richten Sie sich an potenzielle Studenten, die ihre künstlerischen Fähigkeiten erweitern möchten. Präsentieren Sie vielfältige Schülerarbeiten und ansprechende Kursinhalte durch verschiedene HeyGen 'Vorlagen & Szenen', und stellen Sie sicher, dass das Endergebnis für verschiedene Social-Media-Plattformen optimiert ist, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen und exportieren, komplett mit lebhafter Hintergrundmusik und einer professionellen Erzählung.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Kunst-Lern-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Kunst-Tutorial-Videos und Bildungsinhalte mit AI-gestützten Tools, perfekt zur Demonstration von Techniken und zur Inspiration von Kreativität.

1
Step 1
Wählen Sie eine kreative Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl kostenloser Vorlagen, die auf Bildungsinhalte zugeschnitten sind, oder starten Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihre einzigartige Kunststunde zu gestalten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Kunstinhalte und Ihr Skript hinzu
Importieren Sie Ihre visuellen Kunstbeispiele, Demonstrationen oder Bilder. Verwenden Sie dann unsere Text-zu-Video-Funktion, um Ihren Lehrplan in gesprochene Erzählung umzuwandeln.
3
Step 3
Bereichern Sie mit fesselnden Elementen
Erwecken Sie Ihr Kunst-Lernvideo mit dynamischen visuellen Elementen aus unserer Medienbibliothek zum Leben und sorgen Sie für Klarheit, indem Sie Untertitel für alle Zuschauer hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Meisterwerk
Überprüfen Sie Ihr Kunst-Tutorial, nehmen Sie letzte Anpassungen vor und exportieren Sie dann Ihr Video in verschiedenen Formaten, bereit, Künstler auf jeder Plattform zu inspirieren.

Anwendungsfälle

Erzeugen Sie fesselnde Social-Media-Kunstvideos

Produzieren Sie schnell fesselnde Social-Media-Videos und Clips, um Ihre Kunst-Lerninhalte zu bewerben.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung fesselnder Kunst-Lernvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochwertige Kunst-Lernvideos einfach zu produzieren, indem es AI-Avatare, die Text-zu-Video-Funktion und Vorlagen & Szenen nutzt. Dies vereinfacht den künstlerischen Prozess zu animierten Videoinhalten in Studioqualität.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen zur Erstellung animierter Kunstvideos?

HeyGen bietet einen Drag-and-Drop-Editor, AI-Sprachüberlagerungen und eine umfangreiche lizenzfreie Medienbibliothek, einschließlich Lottie-Stickern und künstlerischen Übergängen. Dies befähigt Kreative, ein animiertes Video mit professionellem Flair zu erstellen, ideal für die Bedürfnisse eines Kunst-Video-Makers.

Kann ich die visuellen Elemente für meine Kunst-Instructional-Videos anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich Branding-Kontrollen für Logos und Farben sowie Größenanpassung des Seitenverhältnisses, um Ihre Social-Media-Videos zu optimieren. Sie können auch Video-Assets importieren, um Ihren digitalen Kunst-Tutorials eine persönliche Note zu verleihen.

Hilft HeyGen dabei, komplexe Kunstkonzepte für Zuschauer zu vereinfachen?

Absolut. HeyGens Untertitel und AI-Sprachüberlagerungen machen Kunst-Tutorial-Videos zugänglicher und verständlicher, indem sie helfen, komplexe Konzepte zu vereinfachen. Sie können Videos in verschiedenen Formaten exportieren, um Ihr Mal- und Zeichenvideo effektiv zu teilen.

