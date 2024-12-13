Arcade Video Maker: KI-gestützte Demos leicht gemacht

Nutzen Sie KI-Avatare, um fesselnde Produktdemos zu erstellen und Verkaufszyklen mühelos zu beschleunigen.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein lebendiges, 30-sekündiges Video im Arcade-Stil für kreative Unternehmer, gestaltet mit retro-futuristischen Visuals und einem energetischen Synthwave-Soundtrack, der zeigt, wie schnell sie mit HeyGens effizienter Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript Ideen in fesselnde Inhalte verwandeln können.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes, 45-sekündiges Produktdemo für Marketingagenturen, mit professionellen AI-Schauspielern in eleganten, modernen Umgebungen, begleitet von einer klaren, artikulierten AI-Sprachausgabe, die demonstriert, wie HeyGens fortschrittliche AI-Avatare Kampagnen mit unvergleichlichem Realismus zum Leben erwecken.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein inspirierendes, 60-sekündiges Produktgeschichten-Video für E-Commerce-Unternehmen, das einen filmischen visuellen Stil mit emotionaler Hintergrundmusik verwendet, um ihnen zu helfen, erfolgreiche Anzeigen mit AI zu erstellen, indem sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen nutzen, um fesselnde Erzählungen zu gestalten, die tief bei den Kunden ankommen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine informative, 30-sekündige interaktive Demo für Pädagogen, mit einem klaren, instruktiven visuellen Ansatz mit animierten Grafiken und einer freundlichen Sprachausgabe, die zeigt, wie jeder Videoersteller komplexe Themen vereinfachen und das Engagement mit HeyGens präzisen Sprachausgabefunktionen steigern kann.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Arcade Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Produktdemos und Marketingvideos mit KI-Schauspielern und interaktiven Elementen, die darauf ausgelegt sind, Aufmerksamkeit zu erregen und Ergebnisse für Marketingagenturen zu erzielen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre fesselnde Produktgeschichte
Beginnen Sie damit, Ihr Skript in dynamische Videoinhalte zu verwandeln. Nutzen Sie unsere leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript, um schnell überzeugende Visuals zu erzeugen, die sich perfekt für die Präsentation von Produktgeschichten oder Anzeigen eignen.
2
Step 2
Erweitern Sie mit KI-Avataren
Erwecken Sie Ihre Erzählungen zum Leben, indem Sie realistische KI-Avatare integrieren. Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl, um Ihr Produkt zu präsentieren, Funktionen zu erklären und eine persönliche Verbindung zu Ihrem Publikum herzustellen.
3
Step 3
Passen Sie mit interaktiven Formularen an
Steigern Sie das Engagement und sammeln Sie wertvolle Einblicke, indem Sie interaktive Formulare direkt in Ihr Video einfügen. Perfekt, um Leads zu erfassen oder Feedback in Ihren interaktiven Demos zu sammeln.
4
Step 4
Teilen und optimieren Sie für jede Plattform
Bereiten Sie Ihr Video für globale Reichweite und Wirkung vor. Verwenden Sie Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um Ihre Inhalte für verschiedene Plattformen anzupassen und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft überall gut aussieht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Produktgeschichten und Demos hervor

.

Entwickeln Sie überzeugende Produktgeschichten und interaktive Demos mit KI-Schauspielern, um die Fähigkeiten Ihres Arcade-Videoerstellers zu demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Videoinhaltserstellung mit KI verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos überzeugende Videos mit realistischen KI-Schauspielern und synthetischer Sprachausgabe zu erstellen, indem Text in fesselnde Produktgeschichten oder dynamische Social-Media-Videos verwandelt wird. Dieser leistungsstarke Videoersteller rationalisiert Ihren Inhaltserstellungsprozess und macht ihn auch ohne vorherige Videoerfahrung zugänglich.

Kann HeyGen Marketingagenturen helfen, erfolgreiche Anzeigen und fesselnde Produktdemos zu erstellen?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, Marketingagenturen zu befähigen, erfolgreiche Anzeigen mit KI zu erstellen und hochgradig fesselnde Produktdemos zu entwickeln. Unser KI-Video-Agent kann Ihr Produkt effektiv präsentieren und Ihnen helfen, Aufmerksamkeit zu erregen und Ihre Botschaft kraftvoll zu vermitteln, um Engagement zu fördern.

Ist spezielles Videobearbeitungswissen erforderlich, um HeyGen für kreative Inhalte zu nutzen?

Nein, HeyGen bietet eine benutzerfreundliche Plattform, die keinen Code erfordert, was es zu einem intuitiven Videoersteller macht, mit dem jeder hochwertige Videos produzieren kann. Sie können unsere Vorlagen und Szenen sowie KI-gestützte Tools nutzen, um ein Gesicht zu generieren und Ihre Produktgeschichten mühelos zum Leben zu erwecken.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für das Branding in meinen kreativen Videos?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, bevorzugte Farben und benutzerdefinierte Links in Ihre Videos zu integrieren. Sie können auch unsere vielfältige Bibliothek von Vorlagen und Szenen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre KI-Videoanzeigen und andere Inhalte stets die einzigartige Identität Ihrer Marke widerspiegeln.

