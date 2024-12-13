HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, bevorzugte Farben und benutzerdefinierte Links in Ihre Videos zu integrieren. Sie können auch unsere vielfältige Bibliothek von Vorlagen und Szenen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre KI-Videoanzeigen und andere Inhalte stets die einzigartige Identität Ihrer Marke widerspiegeln.