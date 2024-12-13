Anwendungsfälle

Die AR-Videoerstellungsfunktionen von HeyGen befähigen Kreative und Pädagogen dazu, mithilfe von Augmented-Reality-Plattformen und AR-Erstellungswerkzeugen immersive Erlebnisse zu schaffen. Durch die Nutzung von 3D-Objekten, Auslösebildern und Oberflächenverfolgung verbessert HeyGen das Lernen und Erzählen von Geschichten und ist somit eine ideale Wahl für diejenigen, die nach innovativen und fesselnden Inhalten suchen.