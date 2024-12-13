Erstellen Sie atemberaubende Videos mit AR Video Maker
Erschließen Sie immersives Lernen mit unserer Augmented-Reality-Plattform und KI-Avataren für die Erstellung fesselnder Inhalte.
Beispiele erkunden
In diesem 2-minütigen Video werden Pädagogen und Trainer die Kraft des immersiven Lernens durch Augmented-Reality-Plattformen entdecken. Die Erzählung konzentriert sich darauf, wie AR-Erstellungswerkzeuge traditionelle Lehrmethoden durch die Integration von Triggerbildern und ARKit-Technologie verwandeln können. Mit HeyGens Text-zu-Video-vom-Skript-Funktion wird das Video eine klare und fesselnde Handlung präsentieren, unterstützt von einem professionellen Sprecher, um ein Publikum zu fesseln, das seinen Bildungsinhalt mit AR verbessern möchte.
Entdecken Sie das kreative Potenzial von AR-Videomachern in einem 60-Sekunden-Video, das sich an digitale Künstler und Inhaltskreateure richtet. Diese Erzählung wird die nahtlose Integration von ARCore und 3D-Objekten hervorheben und zeigen, wie diese Werkzeuge das visuelle Erzählen verbessern können. Das Video wird einen lebendigen und künstlerischen visuellen Stil verwenden, ergänzt durch einen fröhlichen Audiotrack, und wird HeyGens KI-Avatare nutzen, um die Geschichte zum Leben zu erwecken, was diejenigen anspricht, die von Innovation und Kreativität leben.
Ein 75-sekündiger technischer Tiefgang in die Welt der AR-Erstellungswerkzeuge erwartet Entwickler und Technikexperten. Dieses Video wird die Komplexitäten von Augmented-Reality-Plattformen enthüllen, wobei der Fokus auf den technischen Aspekten der Oberflächenverfolgung und Auslösebilder liegt. Mit der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen wird das Video hochwertige Visualisierungen und eine anspruchsvolle akustische Kulisse bieten, die darauf ausgelegt ist, ein Publikum anzusprechen, das darauf abzielt, seine technische Expertise in der AR-Entwicklung zu erweitern.
Kreativmotor
Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit
Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.
Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
End-to-End-Videogenerierung
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Mit Struktur und Absicht erstellt
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Anwendungsfälle
Die AR-Videoerstellungsfunktionen von HeyGen befähigen Kreative und Pädagogen dazu, mithilfe von Augmented-Reality-Plattformen und AR-Erstellungswerkzeugen immersive Erlebnisse zu schaffen. Durch die Nutzung von 3D-Objekten, Auslösebildern und Oberflächenverfolgung verbessert HeyGen das Lernen und Erzählen von Geschichten und ist somit eine ideale Wahl für diejenigen, die nach innovativen und fesselnden Inhalten suchen.
Erstellen Sie wirkungsvolle Werbeanzeigen mit KI-Video.
Quickly produce captivating ads using AI video, integrating AR elements for a more immersive viewer experience.
Lernen durch immersive Kurse verbessern.
Develop engaging courses that reach global audiences, utilizing AR to create interactive and immersive learning environments.
Häufig gestellte Fragen
Wie verbessert HeyGen die Erstellung von AR-Videos?
HeyGen bietet einen leistungsstarken AR-Videomacher, der sich nahtlos in Augmented-Reality-Plattformen integriert und den Benutzern ermöglicht, immersive Lernerfahrungen zu schaffen. Mit Werkzeugen zur Einbindung von 3D-Objekten und Auslöserbildern stellt HeyGen sicher, dass Ihr AR-Inhalt sowohl fesselnd als auch technisch einwandfrei ist.
Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für die AR-Entwicklung?
HeyGen unterstützt AR-Erstellungstools, die Oberflächenverfolgung und Kompatibilität mit ARKit und ARCore umfassen. Diese Funktionen ermöglichen eine präzise Platzierung und Interaktion von 3D-Objekten innerhalb Ihrer Augmented-Reality-Projekte und gewährleisten ein professionelles und poliertes Ergebnis.
Kann HeyGen für Bildungszwecke verwendet werden?
Ja, HeyGen eignet sich ideal für die Erstellung immersiver Lernerfahrungen. Durch die Nutzung seines AR-Videomachers und der Augmented-Reality-Plattform können Pädagogen interaktive Lektionen erstellen, die Schüler durch ansprechenden visuellen Inhalt fesseln und bilden.
Warum sollten Sie HeyGen für Ihre AR-Projekte wählen?
HeyGen zeichnet sich durch seine umfassende Palette an AR-Erstellungswerkzeugen aus, einschließlich Text-zu-Video aus Skript und Sprachgenerierung. Diese Funktionen, kombiniert mit Branding-Kontrollen und einer Medienbibliothek, machen es zu einer vielseitigen Wahl für jedes AR-Projekt.