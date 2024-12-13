Immersive Schulungen mit einem AR-Trainingsvideo-Generator erstellen
Revolutionieren Sie die Mitarbeiterschulung mit immersiven AR-Videos. Erstellen Sie ansprechende Module einfach mit unseren AI-Avataren und No-Code-Tools.
Gestalten Sie ein dynamisches 45-sekündiges Produktdemonstrationsvideo für Produktmanager, um neue AR-fähige Funktionen zu präsentieren. Nutzen Sie einen AR-Video-Maker, um die fortschrittliche Erstellung von Augmented Reality hervorzuheben. Das Video sollte futuristische, ansprechende Visuals haben, ergänzt durch einen mitreißenden Soundtrack, und HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen sowie die reichhaltige Medienbibliothek/Stock-Unterstützung voll ausschöpfen, um das Produkt zum Leben zu erwecken.
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Mitarbeiterschulungsmodul-Video für bestehende Mitarbeiter, das sich auf Compliance-Updates konzentriert. Es sollte einen interaktiven und lehrreichen visuellen Stil mit einer freundlichen, synchronisierten Stimme haben. Dieses AI-Trainingsvideo sollte HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion nutzen, um Inhalte einfach zu generieren, ergänzt durch umfassende Untertitel für Barrierefreiheit und Wissensspeicherung.
Stellen Sie sich vor, Sie erstellen eine prägnante 30-sekündige Anleitung für Kleinunternehmer, die eine No-Code-Lösung und Drag-and-Drop-Funktionalität betont. Dieses Video benötigt ein einfaches, zugängliches visuelles Design mit klaren Schritt-für-Schritt-Visuals und einer unkomplizierten Stimme, perfekt für die Demonstration schneller Anleitungen. Es sollte HeyGens Größenanpassung & Exporte für verschiedene Plattformen und die verfügbaren Vorlagen & Szenen effizient nutzen, um die Erstellung zu optimieren.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Schulungsengagement.
Verwenden Sie AI-generierte Videos mit Avataren und Sprachsynthese, um interaktive Schulungsmodule zu erstellen, die das Engagement der Lernenden und die Wissensspeicherung erheblich verbessern.
Skalieren Sie globale Schulungen & Kurse.
Produzieren Sie schnell vielfältige Schulungskurse und AR-Erlebnisse mit AI-Videoproduktion, sodass L&D-Teams effizient ein breiteres, globales Publikum erreichen können.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von AI-Trainingsvideos vereinfachen?
HeyGen ermöglicht es L&D-Teams und Unternehmen, ansprechende AI-Trainingsvideos mühelos zu erstellen. Nutzen Sie unsere AI-Avatare und die Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion, um professionelle Schulungsmodule ohne komplexe Videobearbeitungstools zu erstellen.
Kann HeyGen als AR-Trainingsvideo-Generator verwendet werden?
HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Videogenerator, der hochwertige Schulungsvideos produziert, die als überzeugende Inhalte für Augmented Reality (AR)-Anwendungen dienen können. Während HeyGen sich auf AI-gesteuerte Videoproduktion konzentriert, sind die generierten AI-Trainingsvideos ideal, um immersive Lernerfahrungen zu verbessern.
Ist HeyGen eine No-Code-Lösung zur Erstellung von Trainingsvideos?
Absolut, HeyGen ist als benutzerfreundliche No-Code-Lösung konzipiert, die es jedem ermöglicht, mühelos professionelle AI-Trainingsvideos zu erstellen. Mit vorgefertigten Vorlagen und Drag-and-Drop-Funktionalität können Sie schnell hochwertige Inhalte für die Mitarbeiterschulung produzieren, ohne spezielle technische Fähigkeiten zu benötigen.
Welche Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von AI-generierten Videos?
HeyGen bietet umfassende Funktionen zur Verbesserung Ihrer AI-generierten Videos, einschließlich fortschrittlicher Sprachsynthese und Ein-Klick-Übersetzungen für globale Reichweite. Sie können auch AI-Avatare und Text-zu-Video-aus-Skript-Fähigkeiten nutzen, um vielfältige und ansprechende Schulungsmodule zu erstellen.