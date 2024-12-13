Immersive Schulungen mit einem AR-Trainingsvideo-Generator erstellen

Revolutionieren Sie die Mitarbeiterschulung mit immersiven AR-Videos. Erstellen Sie ansprechende Module einfach mit unseren AI-Avataren und No-Code-Tools.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Gestalten Sie ein dynamisches 45-sekündiges Produktdemonstrationsvideo für Produktmanager, um neue AR-fähige Funktionen zu präsentieren. Nutzen Sie einen AR-Video-Maker, um die fortschrittliche Erstellung von Augmented Reality hervorzuheben. Das Video sollte futuristische, ansprechende Visuals haben, ergänzt durch einen mitreißenden Soundtrack, und HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen sowie die reichhaltige Medienbibliothek/Stock-Unterstützung voll ausschöpfen, um das Produkt zum Leben zu erwecken.
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Mitarbeiterschulungsmodul-Video für bestehende Mitarbeiter, das sich auf Compliance-Updates konzentriert. Es sollte einen interaktiven und lehrreichen visuellen Stil mit einer freundlichen, synchronisierten Stimme haben. Dieses AI-Trainingsvideo sollte HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion nutzen, um Inhalte einfach zu generieren, ergänzt durch umfassende Untertitel für Barrierefreiheit und Wissensspeicherung.
Stellen Sie sich vor, Sie erstellen eine prägnante 30-sekündige Anleitung für Kleinunternehmer, die eine No-Code-Lösung und Drag-and-Drop-Funktionalität betont. Dieses Video benötigt ein einfaches, zugängliches visuelles Design mit klaren Schritt-für-Schritt-Visuals und einer unkomplizierten Stimme, perfekt für die Demonstration schneller Anleitungen. Es sollte HeyGens Größenanpassung & Exporte für verschiedene Plattformen und die verfügbaren Vorlagen & Szenen effizient nutzen, um die Erstellung zu optimieren.
Wie der AR-Trainingsvideo-Generator funktioniert

Produzieren Sie mühelos dynamische Augmented-Reality-Trainingsvideos für verbessertes Lernen und Entwicklung, indem Sie fortschrittliche AI-Fähigkeiten nutzen, ohne umfangreiche technische Kenntnisse zu benötigen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Schulungsinhalte. Geben Sie einfach Ihr Skript ein oder fügen Sie es ein, das die AI zur Generierung des Dialogs für Ihr AR-Trainingsvideo verwenden wird.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Instruktoren oder Charaktere in der Augmented-Reality-Umgebung darzustellen und Ihre Schulung zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Fügen Sie unterstützende Visuals hinzu
Bereichern Sie Ihre Augmented-Reality-Szenen, indem Sie relevante Bilder, Videos oder Requisiten aus der umfangreichen Medienbibliothek integrieren, um das Schulungserlebnis zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen
Finalisieren Sie Ihr AR-Trainingsvideo und exportieren Sie es dann im gewünschten Seitenverhältnis, bereit zur Bereitstellung auf verschiedenen Plattformen und Geräten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Bildungsinhalte

Verwandeln Sie komplexe Themen, wie technische oder medizinische Schulungen, in leicht verständliche und ansprechende Videomodule, um das Verständnis und den Bildungserfolg zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von AI-Trainingsvideos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es L&D-Teams und Unternehmen, ansprechende AI-Trainingsvideos mühelos zu erstellen. Nutzen Sie unsere AI-Avatare und die Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion, um professionelle Schulungsmodule ohne komplexe Videobearbeitungstools zu erstellen.

Kann HeyGen als AR-Trainingsvideo-Generator verwendet werden?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Videogenerator, der hochwertige Schulungsvideos produziert, die als überzeugende Inhalte für Augmented Reality (AR)-Anwendungen dienen können. Während HeyGen sich auf AI-gesteuerte Videoproduktion konzentriert, sind die generierten AI-Trainingsvideos ideal, um immersive Lernerfahrungen zu verbessern.

Ist HeyGen eine No-Code-Lösung zur Erstellung von Trainingsvideos?

Absolut, HeyGen ist als benutzerfreundliche No-Code-Lösung konzipiert, die es jedem ermöglicht, mühelos professionelle AI-Trainingsvideos zu erstellen. Mit vorgefertigten Vorlagen und Drag-and-Drop-Funktionalität können Sie schnell hochwertige Inhalte für die Mitarbeiterschulung produzieren, ohne spezielle technische Fähigkeiten zu benötigen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von AI-generierten Videos?

HeyGen bietet umfassende Funktionen zur Verbesserung Ihrer AI-generierten Videos, einschließlich fortschrittlicher Sprachsynthese und Ein-Klick-Übersetzungen für globale Reichweite. Sie können auch AI-Avatare und Text-zu-Video-aus-Skript-Fähigkeiten nutzen, um vielfältige und ansprechende Schulungsmodule zu erstellen.

