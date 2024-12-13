Bewerberanleitungsvideo-Generator für nahtloses Onboarding

Erstellen Sie personalisierte, professionelle Bewerberanleitungsvideos mit AI-Avataren, ohne die Notwendigkeit von Dreharbeiten und gewährleisten Sie eine konsistente Lieferung jedes Mal.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 90-sekündiges informatives Video für Onboarding-Spezialisten und L&D-Abteilungen, das zeigt, wie HeyGen die Erstellung von ansprechenden Onboarding-Videos transformiert. Verwenden Sie einen freundlichen und informativen visuellen Stil mit verschiedenen AI-Avataren, die verschiedene Anweisungsszenarien innerhalb vorgefertigter Vorlagen und Szenen demonstrieren, begleitet von einer ruhigen und ermutigenden Erzählung.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 2-minütiges, poliertes Unternehmensvideo für Unternehmenskommunikatoren und Marketingfachleute, das die Fähigkeiten von HeyGen als generative AI-Plattform für fortgeschrittene Videobearbeitung hervorhebt. Die visuelle Ästhetik sollte modern und autoritativ sein, mit klaren visuellen Darstellungen und professionellen Untertiteln für Klarheit, sowie einem optimistischen Hintergrundmusiktrack, während die Flexibilität der Größenanpassung und Exporte für verschiedene Plattformen demonstriert wird.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 45-sekündiges dynamisches Video für Unternehmenskunden und globale Organisationen, das die nahtlose Mehrsprachunterstützung von HeyGen für AI-generierte Sprachübertragungen veranschaulicht. Dieses prägnante Video sollte einen zukunftsorientierten und klaren visuellen Stil annehmen, verschiedene Sprachgenerierungsoptionen für verschiedene Sprachen nutzen und genaue Untertitel anzeigen, um die Fähigkeit der Plattform zu betonen, Bewerberanleitungsvideos weltweit bereitzustellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Bewerberanleitungsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie effizient klare, ansprechende Anleitungsvideos für Bewerber mit AI, optimieren Sie Ihren Einstellungsprozess und verbessern Sie die Kandidatenerfahrung.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihre Anweisungen in den Text-zu-Video-Editor der Plattform einfügen. Unsere AI wandelt Ihren Text automatisch in eine Sprachübertragung um, die für Ihr Video bereit ist.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Szene
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Anweisungen zu präsentieren. Verbessern Sie Ihr Video weiter, indem Sie relevante Szenen oder Hintergrundmedien auswählen.
3
Step 3
Branding anwenden und verfeinern
Integrieren Sie die Branding-Elemente Ihres Unternehmens, wie Logos und Markenfarben, um Konsistenz zu gewährleisten. Passen Sie das Tempo einfach an, fügen Sie Untertitel hinzu und verfeinern Sie Ihre Videobearbeitung.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Anleitungsvideo
Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihr hochwertiges Bewerberanleitungsvideo in Ihrem gewünschten Format und Seitenverhältnis, bereit zur Weitergabe an Kandidaten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende Anleitungsvideos

Produzieren Sie schnell prägnante, ansprechende Videoclips, um komplexe Anweisungen für Bewerber zu klären und weit zu verbreiten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI?

HeyGen ist ein führender AI-Video-Generator, der die Erstellung von Videos aus Text erheblich vereinfacht. Es integriert nahtlos AI-Avatare und AI-generierte Sprachübertragungstechnologie, um Ihre Skripte effizient in ansprechende Text-zu-Video-Inhalte zu verwandeln.

Kann HeyGen benutzerdefinierte Marken in generierte Videos integrieren?

Ja, HeyGen unterstützt umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, die Markenkonsistenz in all Ihren Videoinhalten zu wahren. Sie können Ihr Logo und spezifische Markenfarben einfach integrieren, um eine kohärente visuelle Identität für Ihre Videos sicherzustellen.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen für die Erstellung mehrsprachiger Videos?

HeyGen bietet umfassende Mehrsprachunterstützung, die es Benutzern ermöglicht, Videos für ein globales Publikum mühelos zu erstellen. Dies umfasst die automatische Erstellung von Untertiteln, was die Zugänglichkeit verbessert und die Reichweite Ihrer Inhalte erweitert.

Unterstützt HeyGen die Erstellung verschiedener Videoarten für verschiedene Plattformen?

Absolut, die generative AI-Plattform von HeyGen ermöglicht die Erstellung einer breiten Palette von Videoinhalten, einschließlich Bewerberanleitungsvideos, Onboarding-Videos und Social-Media-Videos. Benutzer können verschiedene Vorlagen und Größenanpassungen nutzen, um die optimale Plattformkompatibilität zu gewährleisten.

