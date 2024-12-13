Bewerberanleitung Video Maker: Verbessern Sie die Kandidatenerfahrung

Ermöglichen Sie HR-Profis, mühelos ansprechende Anleitungen und Videos mit Text-zu-Video aus dem Skript zu erstellen.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges technisches Deep-Dive-Video für technische Recruiter, das die Leistungsfähigkeit von HeyGen als generative AI-Plattform zur Erstellung komplexer Bewerberanleitungsvideos veranschaulicht. Dieses Video sollte betonen, wie man ein detailliertes Skript effizient in ein poliertes Video umwandelt, indem man Text-zu-Video aus dem Skript verwendet, ergänzt durch dynamische Untertitel, um wichtige technische Anforderungen hervorzuheben. Der visuelle und akustische Stil sollte präzise und informativ sein, um maximale Verständlichkeit für ein technisches Publikum zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein einladendes 2-minütiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, erstellt von Onboarding-Spezialisten, das sie in die Unternehmenskultur und die ersten Schritte einführt. Dieses Bewerberanleitungsvideo sollte die vielfältigen Vorlagen und Szenen von HeyGen nutzen, um Informationen klar zu strukturieren, und relevantes Stockmaterial aus der Medienbibliothek/Stockunterstützung einbinden, um einen einladenden und professionellen Ton beizubehalten. Der visuelle und akustische Stil sollte warm und ermutigend sein und einen positiven Ton für ihre Reise setzen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video für Kleinunternehmer und HR-Generalisten, das zeigt, wie die intuitiven Vorlagen und Szenen von HeyGen es ermöglichen, schnell effektive Bewerberanleitungsvideos zu erstellen. Das Video sollte die Effizienz des Videoerstellungsprozesses hervorheben und demonstrieren, wie einfach es ist, Inhalte für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung und Exporten anzupassen. Ein visuell ansprechender, schnelllebiger Stil mit klarer, wirkungsvoller Audioübertragung wird die Einfachheit und Geschwindigkeit der Plattform vermitteln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Bewerberanleitung Video Maker funktioniert

Erstellen Sie effizient ansprechende Bewerberanleitungsvideos mit unserer generativen AI-Plattform, optimieren Sie Ihren Einstellungsprozess und geben Sie Kandidaten klare, professionelle Anweisungen.

1
Step 1
Erstellen aus dem Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript direkt in unseren Editor eingeben, um unsere leistungsstarke Text-zu-Video aus dem Skript-Funktionalität für eine schnelle Inhaltserstellung zu nutzen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie einen ansprechenden AI-Avatar auswählen, der Ihre Bewerberanleitung präsentiert, und passen Sie dessen Aussehen und Stimme an Ihre Marke an.
3
Step 3
Voiceovers generieren
Nutzen Sie unsere fortschrittliche Voiceover-Generierungsfunktion, um eine natürlich klingende Erzählung für Ihr Video zu erstellen und eine klare und konsistente Kommunikation sicherzustellen.
4
Step 4
Branding anwenden und exportieren
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie benutzerdefinierte Branding-Kontrollen anwenden, um visuelle Konsistenz zu gewährleisten, und exportieren Sie es in Ihrem bevorzugten Format für nahtloses Teilen mit Bewerbern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Bewerbungsthemen

Nutzen Sie AI-Video, um komplexe Bewerbungsanforderungen und -prozesse in leicht verständliche visuelle Anleitungen zu zerlegen, um Klarheit und Verständnis für alle Bewerber zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung mit AI?

HeyGen ist eine leistungsstarke generative AI-Plattform, die die Videoerstellung vereinfacht, indem Sie professionelle Videos direkt aus dem Skript mit realistischen AI-Avataren und robuster Voiceover-Generierung erstellen können. Dies macht HeyGen zu einem effizienten Videoeditor für verschiedene Inhaltsbedürfnisse.

Welche technischen Bearbeitungsfunktionen bietet HeyGen zur Videopersonalisierung?

HeyGen bietet eine umfassende Suite von technischen Bearbeitungsfunktionen, darunter einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor, nahtlose Hinzufügung von Untertiteln und Captions sowie wesentliche Branding-Kontrollen. Sie können auch vorgefertigte Vorlagen nutzen, um Ihren Videoerstellungsprozess zu beschleunigen.

Kann HeyGen professionelle Bewerberanleitungsvideos für HR erstellen?

Absolut, HeyGen fungiert als hervorragender Bewerberanleitung Video Maker, ideal für HR-Profis. Sie können AI-Avatare und Text-zu-Video aus dem Skript einfach nutzen, um ansprechende Anleitungen und Videos für das Onboarding oder detaillierte Bewerbungstutorials zu erstellen.

Wie kann HeyGen meine Social-Media-Inhalte verbessern?

HeyGen hilft Ihnen, Ihre Social-Media-Inhalte erheblich zu verbessern, indem es eine schnelle Videoerstellung mit AI ermöglicht. Sie können schnell überzeugende Videos mit benutzerdefinierter Voiceover-Generierung erstellen und klare Untertitel und Captions hinzufügen, um ein breiteres Publikum auf verschiedenen Plattformen anzusprechen.

