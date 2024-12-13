App-Walkthrough-Video-Maker: Steigern Sie das Engagement Ihrer App

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle App-Demo-Videos mit AI-Sprachüberlagerungen für klare, ansprechende Erklärungen.

508/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein dynamisches 60-sekündiges "Produkt-Demo-Video" für Marketingteams, die auf Social Media Aufmerksamkeit erregen möchten. Dieses Video benötigt einen energiegeladenen visuellen Stil mit schnellen Schnitten, ansprechenden Textüberlagerungen und einem positiven, modernen Soundtrack. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript, um eine prägnante Erzählung zu erstellen, integrieren Sie AI-Avatare, um die wichtigsten Vorteile zu präsentieren, und wählen Sie aus HeyGens vielfältigen Vorlagen & Szenen, um die Erstellung zu starten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 1-minütiges "App-Demo-Video" für Vertriebsprofis, das in Kundenpräsentationen verwendet werden kann und zeigt, wie die App den Verkauf steigert. Die visuelle Ästhetik sollte poliert und überzeugend sein, die Benutzerfreundlichkeit mit einer selbstbewussten und artikulierten AI-Sprachüberlagerung hervorheben. Integrieren Sie einen professionellen AI-Avatar, um Vertrauen aufzubauen, und nutzen Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte, um das Video für verschiedene Präsentationsformate anzupassen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein detailliertes 2-minütiges "Walkthrough-Video" für Kundenservice- und Schulungsabteilungen, das eine komplexe Softwarefunktion erklärt. Der visuelle Stil sollte erklärend und methodisch sein, mit klaren Bildschirmannotationen und einer ruhigen, informativen AI-Sprachüberlagerung. Stellen Sie Barrierefreiheit sicher, indem Sie Untertitel hinzufügen, und bereichern Sie den Inhalt mit unterstützenden visuellen Elementen aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, alles basierend auf einem Skript, das mit Text-zu-Video aus Skript umgewandelt wurde.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der App-Walkthrough-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende App-Walkthroughs und Produkt-Demo-Videos, um die Funktionen Ihrer Anwendung zu präsentieren und das Benutzerverständnis zu verbessern.

1
Step 1
Nehmen Sie Ihren Bildschirm auf
Erfassen Sie die Live-Interaktionen Ihrer App mit der integrierten Bildschirmaufnahmefunktion, um ihre wichtigsten Funktionen präzise zu demonstrieren.
2
Step 2
Fügen Sie Erklärungen hinzu
Erweitern Sie Ihr Walkthrough mit dynamischen Textüberlagerungen, um wichtige Funktionen hervorzuheben und Ihr Publikum effektiv durch die App-Erfahrung zu führen.
3
Step 3
Erstellen Sie Sprachüberlagerungen
Nutzen Sie AI-Sprachüberlagerungen, um eine klare, professionelle Erzählung zu bieten, die Ihr App-Walkthrough für alle Zuschauer zugänglich und ansprechend macht.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr hochwertiges Produkt-Demo-Video und exportieren Sie es mühelos in verschiedenen Formaten für nahtloses Teilen auf all Ihren Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Hochleistungsfähige Anzeigenerstellung in Minuten mit AI-Video

.

Produzieren Sie schnell leistungsstarke Videoanzeigen mit Ihren App-Walkthroughs, um Zielgruppen effektiv zu erreichen und die Konversionen zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als effektiver App-Walkthrough-Video-Maker dienen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende App-Walkthrough- und Produkt-Demo-Videos zu erstellen, indem es leistungsstarke Videobearbeitungsfunktionen mit fortschrittlichen AI-Features kombiniert. Sie können Bildschirmaufnahmen integrieren, AI-Sprachüberlagerungen hinzufügen und unsere umfangreichen Videovorlagen nutzen, um die Funktionalität Ihrer App nahtlos zu präsentieren.

Welche Videobearbeitungsfunktionen bietet HeyGen zur Erstellung professioneller Inhalte?

HeyGen bietet umfassende Online-Videobearbeitungssoftware-Funktionen, einschließlich Zuschneiden & Teilen, Textüberlagerungen und der Möglichkeit, Hintergrundmusik und Untertitel hinzuzufügen. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre App-Demo-Videos präzise anzupassen und ein poliertes und professionelles Endprodukt zu erstellen, das bereit für den Export ist.

Nutzt HeyGen AI für Funktionen wie Sprachüberlagerungen und Videogenerierung?

Ja, HeyGen ist eine generative AI-Plattform, die sich auf die Erstellung von AI-generierter Videodokumentation spezialisiert hat. Wir bieten leistungsstarke AI-Sprachüberlagerungen, um Ihre Inhalte zu erzählen, und können sogar Text-zu-Video konvertieren, was die Erstellung von Produkt-Erklärvideos und mehr vereinfacht.

Welche Optionen gibt es für den Export und das Teilen von Videos aus HeyGen?

Sobald Ihr App-Demo-Video fertig ist, ermöglicht HeyGen einfache Exportoptionen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind. Sie können dann intelligente Sharing-Funktionen nutzen, um Ihre Produkt-Demo-Videos über soziale Medien zu verbreiten oder sie direkt in Ihre Websites und Präsentationen einzubetten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo