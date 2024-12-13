Erstellen Sie wirkungsvolle App-Tutorial-Videoinhalte

Verbessern Sie die Benutzerbindung und Produktakzeptanz mit professioneller Voiceover-Generierung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Produkt-Walkthrough-Video für bestehende Benutzer, die fortgeschrittene Funktionen meistern möchten, und zeigen Sie einen spezifischen Workflow innerhalb der Anwendung. Der visuelle Stil sollte eine professionelle Screencast-Animation sein, die eine klare UI/UX-Simulation bietet und HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzt, um genaue und prägnante Anweisungen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges App-Vorschauvideo für Marketingteams und Vertriebsmitarbeiter, das den Kernnutzen und die wichtigsten Funktionen der App hervorhebt. Dieses dynamische Video sollte energiegeladene Motion Graphics enthalten und HeyGens AI-Avatare nutzen, um die Informationen ansprechend zu präsentieren und potenzielle Kunden zu fesseln.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 50-sekündiges Mobile-App-Demo-Video speziell für Kundensupport-Mitarbeiter, das zeigt, wie ein häufiges Benutzerproblem Schritt für Schritt gelöst wird. Das Video benötigt einen sauberen, instruktiven visuellen Stil mit präzisen Untertiteln, die von HeyGens Untertitel-Funktion unterstützt werden, um Klarheit und Zugänglichkeit für alle Lernenden zu gewährleisten.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie App-Tutorial-Videos funktionieren

Erstellen Sie schnell ansprechende App-Tutorial-Videos, um das Benutzer-Onboarding und die Produktakzeptanz mit klaren, professionellen Demonstrationen zu fördern.

1
Step 1
Bereiten Sie Ihr Skript vor
Skizzieren Sie die wichtigsten Funktionen und Benutzerabläufe Ihrer App. Verwenden Sie ein klares, prägnantes Skript, um Ihre Erzählung zu leiten, und nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion für eine effiziente Inhaltserstellung.
2
Step 2
Erfassen Sie App-Interaktionen
Nehmen Sie die Benutzeroberfläche Ihrer App mit hochwertiger Screencast-Animation auf, um Schritte visuell zu demonstrieren. Integrieren Sie HeyGens AI-Avatare oder animierte Elemente, um einen professionellen Bildschirmpräsentator bereitzustellen.
3
Step 3
Fügen Sie professionelles Voiceover hinzu
Verbessern Sie die Klarheit und Benutzerbindung mit einer professionellen Erzählung. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um natürlich klingende Audios zu erstellen, die Benutzer durch jeden Schritt führen.
4
Step 4
Verfeinern und verteilen
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Hintergrundmusik, Branding-Elemente und HeyGens Untertitel für die Zugänglichkeit hinzufügen. Exportieren Sie Ihr fertiges Tutorial, um die Produktakzeptanz und Benutzerbindung auf allen Plattformen zu maximieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende App-Demo-Videos für soziale Medien

.

Erstellen Sie schnell fesselnde kurze App-Demo-Videos und App-Vorschau-Clips für effektives Marketing und Benutzerbindung auf sozialen Plattformen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von App-Demo-Videos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell ansprechende "App-Demo-Videos" mit AI-Avataren und "Text-zu-Video aus Skript" zu erstellen. Nutzen Sie seine leistungsstarken Funktionen, um Ihren "Mobile-App-Benutzern" zu zeigen, wie sie Ihre "Benutzeroberfläche" effektiv navigieren können. Dies hilft beim "Benutzer-Onboarding" und der "Produktakzeptanz".

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von App-Tutorial-Videos?

HeyGen bietet "Vorlagen" und "Szenen", um die Erstellung von "App-Tutorial-Videos" zu vereinfachen. Verbessern Sie Ihr "Produkt-Walkthrough" mit professioneller "Voiceover-Generierung", "Untertiteln" und "Branding-Kontrollen", um ein konsistentes Benutzererlebnis für "Mobile-App-Benutzer" zu gewährleisten.

Kann HeyGen animierte Produkt-Walkthroughs erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende "animierte Video"-"Produkt-Walkthroughs" für Ihre "Mobile-App" zu produzieren. Kombinieren Sie "AI-Avatare" mit dynamischen "Motion Graphics", um eine visuell reiche "Screencast-Animation" zu erstellen, die die "Benutzerbindung" erhöht und "Schlüsselfunktionen" effektiv erklärt.

Wie hilft HeyGen, die Benutzerbindung mit App-Vorschauvideos zu verbessern?

HeyGen verbessert die "Benutzerbindung" erheblich, indem es Ihnen ermöglicht, schnell polierte "App-Vorschauvideos" zu produzieren. Nutzen Sie "Text-zu-Video" und "Voiceover"-Fähigkeiten, um die Vorteile Ihrer "Mobile-App" zu erklären, was letztendlich zu einer besseren "Produktakzeptanz" führt und "Benutzerabwanderung" durch klare Kommunikation reduziert.

