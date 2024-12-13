Ihr Go-To App Promo Video Maker für sofortige Ergebnisse

Steigern Sie Ihre Marketingkampagnen und erhöhen Sie die App-Downloads mit unseren Experten-„Vorlagen & Szenen“ für professionelle Videos.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Video, das sich an App-Entwickler richtet und zeigt, wie mühelos sie beeindruckende Promo-Videos für mobile Apps erstellen können. Stellen Sie sich visuell elegante, animierte mobile Mockups vor, die die Benutzeroberfläche einer App hervorheben, begleitet von einem mitreißenden, inspirierenden Hintergrundtrack. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Ideen schnell in eine ausgefeilte visuelle Geschichte zu verwandeln, komplett mit AI-Avataren, die die wichtigsten Vorteile präsentieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Promovideo, das sich an Kleinunternehmer und Vermarkter richtet und darauf abzielt, die Downloads ihrer neuesten App zu steigern. Dieses Video sollte einen hellen und ansprechenden visuellen Stil annehmen, klare Benutzerinteraktionen und animierten Text enthalten, um den Wert der App zu erklären. Eine freundliche, begeisterte Stimme, die durch HeyGens Sprachgenerierung erzeugt wird, ergänzt von leichter Hintergrundmusik, wird die Botschaft zum Klingen bringen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein professionelles 60-Sekunden-Video für Produktmanager, das neue App-Updates vorstellt und sich auf wichtige Funktionen und Bearbeitungswerkzeuge konzentriert. Der visuelle Stil sollte sauber und instruktiv sein und animierte mobile Mockups nutzen, um die Funktionalität zu demonstrieren. Eine autoritative und klare AI-Stimme wird die Zuschauer führen, während HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung die visuellen Elemente verbessern kann, um eine umfassende Präsentation zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie eine energiegeladene 30-Sekunden-Social-Media-Anzeige, die perfekt für Marketingkampagnen geeignet ist und sich an ein breites Publikum potenzieller App-Nutzer richtet. Dieses Video benötigt eine schnelle, visuell auffällige Ästhetik mit modernen Grafiken und schnellen Szenenwechseln, um Videos in professioneller Qualität zu erreichen. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen sowie die Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um schnell ein optimiertes Video für verschiedene Plattformen zu erstellen, angetrieben von einem kraftvollen, modernen Musiktrack.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der App Promo Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle App-Promovideos mit unseren intuitiven Tools, die Ihnen helfen, Aufmerksamkeit zu erregen und Downloads zu steigern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Projektgrundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller „Vorlagen“ und Szenen, um schnell den visuellen Stil Ihres App-Promovideos festzulegen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre visuellen Elemente und Ihr Branding hinzu
Laden Sie Bildschirmaufnahmen oder Screenshots Ihrer App hoch und integrieren Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben mit „Branding-Kontrollen (Logo, Farben)“, um Ihr Video zu personalisieren.
3
Step 3
Erzeugen Sie eine fesselnde Erzählung
Verbessern Sie Ihr App-Promo, indem Sie unser „Sprachgenerierung“-Tool verwenden, um klare, professionelle Audioinhalte hinzuzufügen, die die Zuschauer durch die Vorteile Ihrer App führen, und verfeinern Sie diese mit unseren „Bearbeitungswerkzeugen“.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Promo
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie das optimale Seitenverhältnis wählen und es in hoher Qualität mit „Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis“ exportieren, bereit für Ihre „Marketingkampagnen“.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie App-Erfolgsgeschichten hervor

.

Verwandeln Sie Nutzerbewertungen und Erfolgsgeschichten in dynamische AI-Videos, um Vertrauen aufzubauen und den Wert Ihrer App neuen Interessenten zu demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, schnell ein professionelles App-Promo-Video zu erstellen?

HeyGens KI-gestützter App-Promo-Video-Maker vereinfacht den Erstellungsprozess mit einem einfachen Drag-and-Drop-Editor und einer umfangreichen Bibliothek an anpassbaren Vorlagen. Sie können effizient Videos in professioneller Qualität produzieren, um die wichtigsten Funktionen Ihrer App hervorzuheben und Downloads zu steigern.

Unterstützt HeyGen animierte mobile Mockups und andere kreative Elemente für App-Promovideos?

Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, nahtlos animierte mobile Mockups zu integrieren, um die Benutzeroberfläche Ihrer App dynamisch zu präsentieren. Sie können Ihre Promovideos auch mit animiertem Text, vielfältigem Stockmaterial, Spezialeffekten und ansprechender Hintergrundmusik aufwerten.

Welche kreativen Optionen stehen zur Verfügung, um meine App-Promovideos in sozialen Medien hervorzuheben?

HeyGen bietet leistungsstarke Bearbeitungswerkzeuge und eine Vielzahl kreativer Elemente, einschließlich AI-Avataren und Sprachgenerierung, um Ihre App-Promovideos für soziale Medien und Marketingkampagnen hochgradig ansprechend zu gestalten. Fügen Sie mühelos fesselnde visuelle und Soundeffekte hinzu, um die Aufmerksamkeit Ihres Publikums zu gewinnen und App-Downloads zu fördern.

Kann ich App-Einführungsvideos mit spezifischen Elementen meiner Marke mit HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre App-Einführungsvideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können Ihr Logo einfach integrieren, Markenfarben anpassen und benutzerdefinierte Logo-Intro-Animationen erstellen, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild in all Ihren Marketingbemühungen zu gewährleisten.

