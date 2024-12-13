App-Demo-Video-Maker: Erstellen Sie schnell ansprechende Produktdemos

Erstellen Sie schnell professionelle Demo-Videos für mobile Apps mit einem Drag-and-Drop-Editor und steigern Sie den Verkauf mit ansprechenden Vorlagen & Szenen.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Demo-Video für eine mobile App, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie ihre App den täglichen Betrieb mit schnellen, sauberen Bildschirmaufnahmen und einem modernen, mitreißenden Audiotrack vereinfacht. Betonen Sie die einfache Erstellung mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um eine prägnante und wirkungsvolle Präsentation zu generieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-sekündiges Erklärvideo für neue App-Nutzer, das sie mit einem ruhigen, instruktiven Ton und klaren Bildschirmtexten durch eine Kernfunktion führt. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein und HeyGens Untertitel-/Caption- und Medienbibliothek-/Stock-Unterstützung nutzen, um ein poliertes und leicht verständliches Tutorial zu bieten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Produkt-Demo-Video, das für die Weitergabe in sozialen Medien optimiert ist und sich an Marketingteams richtet, die schnelle Erfolge suchen. Verwenden Sie helle Farben, trendige Übergänge und beliebte Hintergrundmusik, um die attraktivsten Funktionen der App hervorzuheben, alles einfach erstellt mit HeyGens vielfältigen Vorlagen & Szenen und optimiert mit Seitenverhältnis-Anpassung & Exporten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein poliertes 30-sekündiges App-Demo, das ein einzigartiges Verkaufsargument für potenzielle Investoren hervorhebt, mit einem professionellen AI-Avatar, der eine prägnante, autoritative Erzählung liefert. Der visuelle Stil sollte elegant sein, mit subtiler Hintergrundmusik, und zeigen, wie HeyGens Voiceover-Generierung die Präsentation der App verbessern kann.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der App-Demo-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Demo-Videos für mobile Apps, um die Funktionen Ihres Produkts zu präsentieren und die Benutzerbindung mit unserer intuitiven Plattform zu steigern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Video-Vorlagen, die speziell für mobile App-Demos entwickelt wurden, um Ihr Projekt schnell zu starten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu
Fügen Sie die Bildschirmaufnahmen Ihrer App hinzu und verbessern Sie sie mit individuellem Branding, AI-Voiceovers und dynamischen Animationen, um wichtige Funktionen hervorzuheben.
3
Step 3
Verbesserungen anwenden
Fügen Sie ansprechende Hintergrundmusik hinzu und generieren Sie automatisch präzise Untertitel, um Ihr App-Demo-Video zugänglich und professionell zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Exportieren Sie Ihr fertiges App-Demo-Video im hochauflösenden MP4-Format, optimiert für verschiedene Plattformen, und teilen Sie es direkt in sozialen Medien.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das App-Onboarding und Tutorials

.

Verbessern Sie die Benutzerbindung und das Verständnis, indem Sie dynamische und ansprechende Video-Tutorials für das App-Onboarding und die Erklärung von Funktionen erstellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung überzeugender Demo-Videos für mobile Apps helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos professionelle Demo-Videos für mobile Apps mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Nutzen Sie unsere anpassbaren Video-Vorlagen und den Drag-and-Drop-Editor, um die Funktionen Ihrer App effektiv zu präsentieren.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung von Produktvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI für realistische AI-Voiceovers und Text-zu-Video-Generierung, was die Erstellung ansprechender Produkt-Demo-Videos vereinfacht. Dies ermöglicht es Ihnen, komplexe Funktionen klar und effizient zu erklären.

Unterstützt HeyGen individuelles Branding für Erklärvideos?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre Erklärvideos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Produkt-Demo-Videos perfekt mit Ihren Marketing- und Vertriebsaktivitäten übereinstimmen.

Kann ich HeyGen Produkt-Demo-Videos einfach in sozialen Medien teilen?

Absolut. HeyGen unterstützt den Export Ihrer hochauflösenden MP4-Produkt-Demo-Videos, sodass sie sofort für die Weitergabe in sozialen Medien bereit sind. Sie können auch Untertitel und Hintergrundmusik hinzufügen, um sie für Plattformen wie YouTube zu optimieren.

