Entwickeln Sie ein lebendiges 30-sekündiges Werbevideo, das eine neue mobile App präsentiert und sich an Kleinunternehmer richtet, die ihre Abläufe vereinfachen möchten. Verwenden Sie einen modernen, dynamischen visuellen Stil mit eleganten Animationen und einem energetischen Hintergrundtrack. Heben Sie hervor, wie schnell Benutzer ansprechende Inhalte mit HeyGens umfangreichen "Vorlagen & Szenen" erstellen können, um ein überzeugendes App-Werbevideoerlebnis zu schaffen.

