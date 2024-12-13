Obwohl sich HeyGen auf die Erstellung von AI-Videos spezialisiert hat, sind die generierten Videos herunterladbar und können problemlos in jede bestehende Videoinfrastruktur integriert werden. Unsere API unterstützt Webhooks, um Ihre Systeme bei Abschluss eines Videos zu benachrichtigen und Ihren Inhaltspipeline zu optimieren.