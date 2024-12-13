Wohnungsvideo-Ersteller: Erstellen Sie beeindruckende Immobilienrundgänge

Immobilienmakler können einfach Videos und virtuelle Immobilienrundgänge mit professioneller Voiceover-Generierung erstellen.

Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges technisches Anleitungsvideo, das speziell für Immobilienmakler und -vermittler zugeschnitten ist und zeigt, wie man effizient Immobilienvideos erstellt. Der visuelle Stil sollte klar und lehrreich sein, mit einer deutlichen, professionellen Stimme, die den Zuschauer durch die Schritte der Nutzung eines Online-Videoerstellers führt und die "Automatische Videobearbeitung" von HeyGen hervorhebt, um ihren Arbeitsablauf zu optimieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine fesselnde 90-sekündige virtuelle Immobilienbesichtigung, die sich an potenzielle Mieter oder Käufer richtet und eine moderne Wohnung präsentiert. Dieses Video benötigt einen immersiven und einladenden visuellen Stil mit sanften Übergängen, begleitet von einem einladenden Hintergrundmusikstück und einer freundlichen "Voiceover-Generierung", die wichtige Merkmale und Annehmlichkeiten erzählt und so die Immobilienmarketingbemühungen effektiv transformiert.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Markenvideo für Immobilienagenturen, die eine starke Präsenz in den sozialen Medien aufbauen möchten. Die visuelle Ästhetik sollte modern und energiegeladen sein, mit peppiger Musik und einem AI-Avatar, der eine kurze Agenturvorstellung oder ein schnelles Marktupdate präsentiert. Dieses Video sollte hervorheben, wie "Markenvideos" die digitale Präsenz einer Agentur steigern können.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein detailliertes 2-minütiges Listing-Video, das für Immobilienbesitzer oder -makler konzipiert ist, die die einzigartigen Verkaufsargumente einer bestimmten Wohnung hervorheben möchten. Der visuelle Stil des Videos sollte elegant und informativ sein, mit einer ruhigen, beschreibenden Erzählung, die die "Untertitel/Beschriftungen" von HeyGen nutzt, um Barrierefreiheit und Klarheit bei der Darstellung von Grundrissen, individuellen Upgrades und Vorteilen der Nachbarschaft zu gewährleisten und zu demonstrieren, wie einfach man Videoinhalte anpassen kann.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Wohnungsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Immobilienvideos mit unserem intuitiven Wohnungsvideo-Ersteller. Erstellen Sie ansprechende Listing-Videos, um mehr potenzielle Mieter anzuziehen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an Videovorlagen, die speziell für Immobilienanzeigen und Immobilienpräsentationen entwickelt wurden. Dies nutzt unsere Funktion 'Vorlagen & Szenen', um Ihre Kreation zu starten.
2
Step 2
Laden Sie Ihre Medien hoch
Laden Sie Ihre hochwertigen Immobilienfotos und vorhandenen Videoclips direkt in Ihr Projekt hoch. Unsere 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' stellt sicher, dass Sie alle Ihre Assets an einem Ort haben, bereit, um Ihre Immobilienvideos anzupassen.
3
Step 3
Erstellen Sie professionelle Voiceovers
Verbessern Sie Ihr Listing mit professioneller Erzählung. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und unsere Funktion 'Voiceover-Generierung' erstellt überzeugende Audios für Ihr Immobilienmarketingvideo.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald es fertig ist, exportieren Sie Ihre Kreation des Wohnungsvideo-Erstellers in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für alle Plattformen geeignet sind. Unsere 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' stellen sicher, dass Ihr Video überall optimal aussieht und geteilt werden kann.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Erfolgsgeschichten aus der Immobilienbranche

Heben Sie erfolgreiche Immobilienverkäufe oder Kundenreferenzen mit ansprechenden Videos hervor, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihre Immobilienmarke aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Immobilienvideos?

HeyGen fungiert als intuitiver Online-Videoersteller, der es Immobilienmaklern ermöglicht, professionelle Immobilienvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen, ohne komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen. Sie können schnell überzeugende Listing-Videos für jede Wohnung oder Immobilie erstellen.

Kann ich Immobilienvideos mit meiner eigenen Marke und meinen Medien anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Immobilienvideos mit Ihrem eigenen Logo und Ihren Markenfarben anzupassen. Sie können einfach Fotos und Medien hochladen, um Ihre Inhalte zu personalisieren und sicherzustellen, dass jede virtuelle Immobilienbesichtigung Ihr einzigartiges Immobilienmarketing widerspiegelt.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effizienten Wohnungsvideo-Ersteller?

HeyGen bietet AI-gestützte automatische Videobearbeitung und eine reiche Auswahl an Videovorlagen, um die Erstellung von hochwertigen Wohnungsvideo-Inhalten zu vereinfachen. Dies ermöglicht es Immobilienmaklern, ansprechende Immobilienvideos für soziale Medien schnell und effektiv zu produzieren.

Wie kann HeyGen helfen, das Immobilienmarketing über Plattformen hinweg zu optimieren?

HeyGen unterstützt das Ändern des Seitenverhältnisses und den Export, um sicherzustellen, dass Ihre Immobilienmarketingvideos perfekt für verschiedene Plattformen formatiert sind. Diese Fähigkeit ermöglicht es Ihnen, professionelle Markenvideos zu erstellen, die in sozialen Medien und auf verschiedenen Online-Kanälen gut abschneiden.

