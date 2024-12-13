Erstellen Sie eine 45-sekündige lebendige virtuelle Besichtigung einer trendigen Innenstadtwohnung, die sich an junge Berufstätige richtet, die nach einem modernen Wohnraum suchen. Der visuelle Stil sollte hell und luftig sein, mit sanften Übergängen zwischen den Räumen, ergänzt durch einen peppigen, zeitgenössischen Soundtrack. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um schnell eine professionelle Präsentation zusammenzustellen, die die einzigartigen Annehmlichkeiten und das Layout der Wohnung hervorhebt.

Video Generieren