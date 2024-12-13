Für Fachleute im Bereich Lernen & Entwicklung wird ein 1-minütiges, ansprechendes Erklärvideo benötigt, um zu demonstrieren, wie HeyGen die Erstellung von KI-gesteuerten Videoinhalten für AML-Schulungen vereinfacht. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit klaren Animationen und professionellen KI-Avataren, die den Prozess vom Skript bis zum fertigen Video veranschaulichen, ergänzt durch eine klare, autoritative KI-Sprachübertragung. Dieses Video wird die Effizienz und Einfachheit der Nutzung von HeyGens anpassbaren Videovorlagen hervorheben, um schnell hochwertige Schulungsmaterialien zu produzieren.

