Entwickeln Sie ein 45-sekündiges professionelles Video für HR-Training, das neue Mitarbeiter in die Anti-Belästigungsrichtlinien des Unternehmens einführt. Verwenden Sie klare, direkte visuelle Darstellungen und einen beruhigenden Audioton, um die Kernkonzepte zu erklären. Das Video sollte HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten nutzen, um die Erstellung von Inhalten für wichtiges Schulungsmaterial zur Belästigung am Arbeitsplatz zu optimieren.

Video Generieren