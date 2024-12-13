Erstellen Sie ein 60-sekündiges Unternehmens-Erklärvideo für HR-Manager und Schulungskoordinatoren, das die Effizienz eines Anti-Belästigungs-Trainingsgenerators demonstriert. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einer beruhigenden, informativen Stimme. Heben Sie hervor, wie einfach es ist, umfassende Schulungen zur Belästigungsprävention am Arbeitsplatz mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten zu erstellen, die schriftliche Inhalte in ansprechende Videomodule verwandelt.

Video Generieren