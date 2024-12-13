1

Step 1

Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript

Wählen Sie aus verschiedenen Videovorlagen oder beginnen Sie mit Ihrem eigenen Skript, um wirkungsvolle Videos zur Missbrauchsaufklärung zu erstellen, indem Sie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen"-Bibliothek nutzen.