Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihr Highlight-Video oder Rückblick-Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen zu exportieren, die für verschiedene soziale Medienplattformen optimiert sind. Sie können fesselnde Voiceovers und Untertitel hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft bei Ihrem Publikum ankommt, sei es für Geschäftsvideos oder persönliche Erinnerungen.