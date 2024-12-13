Sobald Ihr Jahresrückblick-Video mit HeyGen fertiggestellt ist, vereinfacht die Plattform den Export- und Freigabeprozess. Sie können Ihre hochwertigen Zusammenfassungsvideos in Formaten herunterladen, die für verschiedene soziale Medien optimiert sind, was es mühelos macht, Ihre Highlights mit Ihrem Publikum zu teilen.