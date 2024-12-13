Jahresleistungs-Video-Generator für ansprechende Bewertungen

Erstellen Sie mühelos professionelle Unternehmens- und Leistungsbewertungsvideos aus Vorlagen und Szenen, um die Mitarbeiterbindung zu stärken.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges Marketingvideo für interne Teams oder potenzielle Kunden, das eine neue Produktfunktion mit der Text-zu-Video-Funktion erklärt. Stellen Sie sich einen sauberen, minimalistischen visuellen Stil mit sanften Animationen, zeitgemäßer, fröhlicher Musik und einer freundlichen, informativen Stimme vor, um komplexe Informationen einfach zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein ermutigendes 30-sekündiges Leistungsbewertungsvideo für Teamleiter, das sie mit einzelnen Mitarbeitern teilen können, indem vorgefertigte Vorlagen und Szenen genutzt werden, um Erfolge zu feiern. Die visuelle Ästhetik sollte warm und positiv sein, subtile Bewegungsgrafiken und eine ermutigende, aufrichtige Stimme beinhalten, die von sanfter, aufbauender Hintergrundmusik begleitet wird.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein umfassendes 90-sekündiges Jahresleistungs-Video, das organisatorische Höhepunkte für Stakeholder und Führungskräfte präsentiert. Dieses Video sollte automatisch generierte Untertitel für Barrierefreiheit enthalten und einen polierten, datengetriebenen visuellen Stil mit klaren Infografiken, einer selbstbewussten Führungskraftstimme und anspruchsvoller Unternehmenshintergrundmusik aufweisen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Jahresleistungs-Video-Generator

Verwandeln Sie Leistungsinformationen mühelos in überzeugende Videobewertungen. Erstellen Sie schnell personalisierte Jahresleistungs-Videos mit AI.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Leistungsskript ein
Geben Sie Ihren Text zur Jahresleistungsbewertung ein. Unsere Text-zu-Video-vom-Skript-Technologie wandelt Ihre schriftlichen Inhalte sofort in dynamische Videoszenen um und bereitet Ihre Erkenntnisse für die visuelle Darstellung vor.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus professionellen Vorlagen und Szenen oder personalisieren Sie Ihr Video mit einem AI-Avatar, um Ihre Jahresleistungsbewertung visuell zu präsentieren und eine ansprechende und polierte Grundlage zu schaffen.
3
Step 3
Fügen Sie Ihre Stimme und Ihr Branding hinzu
Nutzen Sie die fortschrittliche Voiceover-Generierung, um Ihre Bewertung zu erzählen. Personalisieren Sie weiter, indem Sie Ihre benutzerdefinierten Branding-Kontrollen (Logo, Farben) anwenden, um die Markenkonsistenz im gesamten Video sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Optimieren Sie Ihr Video für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporten. Fügen Sie optional Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit hinzu, um Ihr wirkungsvolles Jahresleistungs-Video für ein breites Engagement bereit zu machen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Team-Erfolge effizient kommunizieren

Erstellen Sie mühelos professionelle Videos, um Team- und Einzelleistungen hervorzuheben und eine klare und ansprechende Kommunikation der jährlichen Leistungsupdates sicherzustellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unseren Jahresleistungs-Video-Generator-Prozess verbessern?

HeyGen verwandelt Ihre Bedürfnisse im Bereich Jahresleistungs-Video-Generator, indem es die schnelle Erstellung von ansprechenden Leistungsbewertungsvideobotschaften ermöglicht. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um die Mitarbeiterbindung mit personalisierten Unternehmensvideos effizient zu fördern.

Was macht HeyGen zum führenden AI-Video-Generator für Unternehmen?

HeyGen zeichnet sich als erstklassiger AI-Video-Generator durch seine ausgefeilte generative AI-Technologie aus, die eine nahtlose Text-zu-Video-Umwandlung und lebensechte AI-Avatare ermöglicht. Dies befähigt Benutzer, die Videoproduktion zu optimieren und hochwertigen Inhalt für alle geschäftlichen Bedürfnisse zugänglich zu machen.

Kann HeyGen uns helfen, schnell professionelle Unternehmensvideos zu erstellen?

Absolut. HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek von Videovorlagen und leistungsstarken Branding-Kontrollen, um Ihre Unternehmensvideoproduktion zu beschleunigen. Sie können schnell Marketing- oder Schulungsvideos produzieren und dabei eine konsistente Markenidentität wahren.

Bietet HeyGen erweiterte Anpassungsoptionen für die Videoproduktion?

Ja, HeyGen bietet umfassende Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Videoproduktionsprojekte. Unsere Plattform unterstützt die fortschrittliche Generierung von Voiceovers, automatische Untertitel und flexible Größenanpassung des Seitenverhältnisses für die Integration und Exportoptionen von Medienbibliotheken und Stock-Support.

