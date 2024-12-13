Erstellen Sie ein 45-sekündiges aufbauendes Video für Einzelpersonen und Solopreneure, das sie durch das Setzen persönlicher oder geschäftlicher Jahresziele führt. Der visuelle Stil sollte sauber und inspirierend sein, mit motivierender Hintergrundmusik und einer klaren Stimme. Nutzen Sie die Vorlagen und Szenen von HeyGen, um eine einfache, aber effektive Zielsetzungsreise zu strukturieren und zu präsentieren.

Video Generieren