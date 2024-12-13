Erstellen Sie atemberaubende Videos mit unserem Animationsvideomacher

Entfesseln Sie Kreativität mit animierten Videovorlagen und KI-Avataren für eine nahtlose Videoproduktion.

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Beherrschung des Social-Media-Marketings'eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Beherrschung des Social-Media-Marketings'

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Vorschläge aus.

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Aufforderung 1
Entdecken Sie die technische Raffinesse von HeyGens KI-Videokreation in diesem 60-Sekunden-Tutorial, das für Pädagogen und Trainer konzipiert ist. Mit einem Schwerpunkt auf eLearning-Videos demonstriert dieses Video die Kraft der Text-zu-Video-Umwandlung direkt aus dem Skript, was eine schnelle und effiziente Erstellung von Inhalten ermöglicht. Der saubere, professionelle visuelle Stil wird durch klare Untertitel ergänzt, was es einem breiten Publikum zugänglich macht.
Aufforderung 2
Dieses 30-sekündige Werbevideo ist speziell für Kleinunternehmer konzipiert, die ihre Marketingstrategien verbessern möchten. Mit dem Online-Videomaker von HeyGen hebt das Video die Leichtigkeit der Anpassungsmöglichkeiten und die umfangreiche Unterstützung durch die Medienbibliothek hervor. Die fröhliche Audio- und lebendige Animationen schaffen eine lebhafte Atmosphäre, perfekt um die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden zu gewinnen.
Aufforderung 3
In einem 90-sekündigen Schulungsvideo erfahren Sie, wie die Videoanimationssoftware von HeyGen Ihre betrieblichen Schulungen verwandeln kann. Dieses Video richtet sich an HR-Fachleute und betont die Verwendung des Charakter-Generators und der Sprachsynthese, um personalisierte und ansprechende Schulungsmaterialien zu erstellen. Die schicken, modernen Visualisierungen in Kombination mit einem professionellen Audio-Stil garantieren ein poliertes und effektives Lernerlebnis.
step previewstep preview
Kopieren Sie die Aufforderung
step previewstep preview
In das Erstellungsfeld einfügen
step previewstep preview
Sehen Sie, wie Ihr Video zum Leben erweckt wird
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Kreativmotor

Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Ende-zu-Ende-Videogenerierung

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Built with Structure and Intent

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Bewertungen

Wie ein Animationsvideomacher funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende animierte Videos mit unserem intuitiven Online-Videomaker.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, ein überzeugendes Skript für Ihr Video zu erstellen. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video-Funktion, um Ihren geschriebenen Inhalt nahtlos in eine dynamische Animation zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie animierte Videovorlagen
Wählen Sie aus einer Vielzahl von animierten Videovorlagen, die zum Thema Ihres Videos passen. Unsere Vorlagen bieten eine solide Grundlage für Ihre kreative Vision.
3
Step 3
Sprachausgabe hinzufügen
Verbessern Sie Ihr Video mit professionellen Voiceovers. Nutzen Sie unser Tool zur Sprachgenerierung, um Ihrer Animation eine klare und fesselnde Erzählung hinzuzufügen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr fertiges Video
Sobald Sie mit Ihrer Kreation zufrieden sind, exportieren Sie Ihr Video im gewünschten Format. Unsere Plattform unterstützt verschiedene Seitenverhältnis-Anpassungen und Exportoptionen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

Anwendungsfälle

HeyGen revolutioniert die Landschaft der Animationsvideoproduzenten, indem es KI-gesteuerte Lösungen anbietet, die die Videokreation vereinfachen, unter Verwendung von animierten Videovorlagen und Software zur Videoanimation, um Kreativität und Effizienz zu steigern.

Steigern Sie das Engagement und die Bindung bei Schulungen mit KI

.

Enhance training videos with AI-powered customization options, improving learner engagement and information retention.

background image

Häufig gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von AI-Videos durch ein umfassendes Angebot an Werkzeugen, einschließlich AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen. Mit seiner intuitiven Animationssoftware können Benutzer mühelos Skripte in fesselnde Videos umwandeln, komplett mit Sprachsynthese und anpassbaren animierten Videovorlagen.

Welche Anpassungsmöglichkeiten gibt es im Online-Videomaker von HeyGen?

HeyGens Online-Videomacher bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, die es Benutzern ermöglichen, die Markenkonsistenz mit Funktionen wie Branding-Kontrollen für Logos und Farben zu wahren. Zusätzlich können Benutzer aus einer Vielzahl von animierten Videovorlagen wählen und den Charakter-Generator nutzen, um einzigartige, personalisierte Inhalte zu erstellen.

Kann HeyGen zur Erstellung von E-Learning-Videos verwendet werden?

Ja, HeyGen eignet sich ideal für die Erstellung von E-Learning-Videos. Die Videobearbeitungswerkzeuge und der KI-Animationsgenerator ermöglichen es Pädagogen, dynamische und informative Inhalte zu produzieren. Die Plattform unterstützt die Erzeugung von Voiceovers und Untertiteln, um Zugänglichkeit und Engagement für ein vielfältiges Publikum zu gewährleisten.

Entspricht HeyGen den DSGVO-Vorschriften?

HeyGen verpflichtet sich zur Einhaltung der DSGVO, um sicherzustellen, dass Benutzerdaten mit größter Sorgfalt und Sicherheit behandelt werden. Diese Einhaltung ermöglicht es den Nutzern, Marketing- und Schulungsvideos zu erstellen, während sie sich an Datenschutzstandards halten.

