Erstellen Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und die Vorteile eines neuen Dienstes veranschaulicht. Verwenden Sie eine helle, infografikartige visuelle Ästhetik mit klaren, prägnanten Texten auf dem Bildschirm und einer ansprechenden, professionellen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Fähigkeit, AI-Avatare zu generieren, um einen sympathischen Moderator zu schaffen, der komplexe Informationen effektiv vermittelt und zeigt, wie dieser animierte Videoersteller das Verständnis vereinfacht.

Video Generieren