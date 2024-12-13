Ja, HeyGen ist eine umfassende Online-Videoerstellungsplattform, die für eine Vielzahl von Zwecken entwickelt wurde, von Schulungsvideos bis hin zu Marketingkampagnen. Seine AI-gestützten Tools bieten robuste Videobearbeitungswerkzeuge, einschließlich Untertitel und Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, und sorgen für professionelle Ergebnisse für alle Benutzer.