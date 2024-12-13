Erstellen Sie ein 90-sekündiges Video, das die Reise und Leidenschaft eines Botschafters für die Marke zeigt, um potenzielle neue Botschafter und interne Teams anzusprechen. Der visuelle Stil sollte warm und interviewzentriert sein, mit motivierender Hintergrundmusik, verstärkt durch HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion, um wichtige Erfolge und Einblicke zu erzählen und den ansprechenden Videos eine professionelle Note zu verleihen.

Video Generieren