Ambassador Spotlight Video Maker: Erstellen Sie ansprechende Videos

Erstellen Sie mühelos ansprechende Videos für soziale Medien und verleihen Sie ihnen mit intuitiven Tools und AI-Voiceover-Generierung einen professionellen Schliff.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges Video, das die Reise und Leidenschaft eines Botschafters für die Marke zeigt, um potenzielle neue Botschafter und interne Teams anzusprechen. Der visuelle Stil sollte warm und interviewzentriert sein, mit motivierender Hintergrundmusik, verstärkt durch HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion, um wichtige Erfolge und Einblicke zu erzählen und den ansprechenden Videos eine professionelle Note zu verleihen.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Social-Media-Video, in dem ein Botschafter einen schnellen Tipp oder ein Lieblingsproduktmerkmal demonstriert, das sich an aktuelle Kunden und potenzielle Nutzer richtet, die nach intuitiven Tools suchen. Verwenden Sie einen sauberen, dynamischen und tutorialartigen visuellen Stil mit klarem Audio und nutzen Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für maximale Klarheit und Zugänglichkeit auf verschiedenen Plattformen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video, das die Kreativität eines Botschafters bei der Nutzung eines bestimmten Produkts hervorhebt, gedacht für andere Botschafter und Social-Media-Follower. Dieses Video sollte schnelllebig und visuell ansprechend sein, mit peppiger Musik und schnellen Schnitten, wobei HeyGens Vorlagen & Szenen genutzt werden, um schnell eine professionelle und wirkungsvolle Botschaft zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein wirkungsvolles 2-minütiges Video mit dem Erfahrungsbericht eines Botschafters über seine Erfahrungen und den Einfluss der Marke, das für Stakeholder und potenzielle Markenpartner gedacht ist. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und inspirierend sein, wobei HeyGens AI-Avatare eingesetzt werden, um Informationen oder Zitate konsistent zu präsentieren und eine polierte und ansprechende Präsentation zu gewährleisten, ohne dass der Botschafter direkt auftreten muss, falls gewünscht.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Ambassador Spotlight Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Ambassador Spotlight Videos. Erhöhen Sie die Erzählkraft Ihrer Marke mit intuitiven Tools, um ansprechende, teilbare Inhalte zu erstellen.

1
Step 1
Laden Sie Ihre Botschafter-Inhalte hoch
Beginnen Sie damit, die Videos und Fotos Ihres Botschafters hochzuladen oder wählen Sie aus unserer umfangreichen Stock-Bibliothek, um alle notwendigen Medien für Ihr Spotlight zu sammeln.
2
Step 2
Wählen Sie eine Spotlight-Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Video-Vorlagen, die darauf ausgelegt sind, Ihren Botschafter hervorzuheben. Passen Sie Farben und Schriftarten an, um sich an die Identität Ihrer Marke anzupassen.
3
Step 3
Erweitern Sie mit ansprechenden Elementen
Fügen Sie Ihrem Video mit automatischen Untertiteln, Voiceovers oder dynamischen Übergängen den letzten Schliff hinzu, um die Geschichte Ihres Botschafters wirklich fesselnd zu machen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Geschichte
Exportieren Sie Ihr fertiges Ambassador Spotlight Video schnell in verschiedenen Seitenverhältnissen, optimiert für nahtloses Teilen auf all Ihren Social-Media-Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Engagement im Training mit AI

Nutzen Sie AI-Video, um dynamische, von Botschaftern geleitete Trainingsinhalte zu erstellen, die das Engagement und die Wissensspeicherung erheblich steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Online-Video-Bearbeitung für Nutzer?

HeyGen bietet intuitive Tools als Online-Video-Bearbeitungssoftware, die es Nutzern ermöglicht, Videos direkt hochzuladen und schnell zu bearbeiten. Unsere browserbasierte Plattform vereinfacht die Erstellung ansprechender Videos, ohne dass komplexe Softwareinstallationen erforderlich sind.

Kann HeyGen automatisch Untertitel und Voiceovers für meine Videos generieren?

Ja, HeyGen bietet robuste Funktionen zur automatischen Untertitel-/Caption-Generierung und hochwertige Voiceover-Generierung aus Ihrem Skript. Diese Funktionen sind integriert, um Ihrem Inhalt einen professionellen Schliff und Zugänglichkeit zu verleihen und die Text-zu-Video-Erstellung nahtlos zu gestalten.

Bietet HeyGen eine mobile App für die bequeme Videoerstellung und -bearbeitung unterwegs?

Derzeit ist HeyGens leistungsstarke Video-Bearbeitungssoftware über Webbrowser zugänglich und bietet ein umfassendes Online-Erlebnis. Obwohl keine dedizierte mobile App verfügbar ist, ist unsere browserbasierte Plattform für verschiedene Geräte optimiert, sodass Sie Videos hochladen und fast überall schnell bearbeiten können.

Welche kreativen Assets und Branding-Kontrollen sind in HeyGen verfügbar?

HeyGen bietet eine umfangreiche Stock-Bibliothek und eine Vielzahl von Video-Vorlagen, um Ihre Kreativität zu fördern. Sie können auch Branding-Kontrollen wie Logos und benutzerdefinierte Farben sowie Medienbibliotheksunterstützung nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre ansprechenden Videos stets Ihre Markenidentität widerspiegeln.

